BG5020/15
حلاقة سلسة لكامل الجسم
تم تصميم Series 5000 لحلاقة الشعر من دون المساومة على راحة البشرة، سواء أكنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. يمكنك استخدام آلة الحلاقة أو أداة التشذيب الناعمة على البشرة من خلال الضغط على الأمشاط بطول 3 أو 5 أو 7 مم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميم آلة العناية بالجسم للرجال لالتقاط الشعر القصير والطوبل والكثيف في تمريرة واحدة فقط. يتميّز رأس آلة الحلاقة برؤوس مستديرة حائزة على براءة اختراع ورقاقة مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق.
يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 3 مم و5 مم و7 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة. ويوصى بالتشذيب مسبقًا للشعر الأكثر كثافة.
أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.
بطارية Li-ion عالية الطاقة للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد شحن لمدة ساعة. يشير ضوء البطارية إلى حالة الطاقة، أي عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو مشحونًا بالكامل.
تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا بنسبة 100%، حتى تتمكن من استخدامها أثناء الاستحمام أو بعده. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي تأتي مع ضمان لمدة سنتَين وليست بحاجة إلى التزييت على الإطلاق.
بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر وحلاقته من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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