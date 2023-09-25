BG5021/15
عناية كاملة وآمنة بشعر الجسم حتى أسفل الخصر
تم تصميم آلة الحلاقة Series 5000 لمعالجة الشعر وذلك من دون المساومة على راحة البشرة.، حتى على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر. استخدم آلة حلاقة اللطيفة على البشرة مع تقنية اتباع المنحنيات 2D مع أو قم بالتشذيب باستخدام المشط المضمن بدقة 2 أو 3 أو 5 مم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بات الآن بإمكانك تشذيب الشعر من كل مكان في جسدك بكل ثقة باستخدام أداة واحدة فقط. استخدم أداة التشذيب لكامل الجسم المخصصة للرجال من Philips لقص الشعر بثلاثة مستويات طول مختلفة للحصول على نتائج نظيفة ومتساوية في مناطق الظهر والكتفين والصدر والمعدة وتحت الإبطين والذراعين والفخذين والساقين.
أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.
يتميز رأس آلة الحلاقة بأطراف مدورة مسجلة ببراءة اختراع ورقائق مضادة للحساسية لحماية بشرتك من الجروح والشقوق في أثناء الحلاقة.
يأتي نظام الحلاقة مع 3 أمشاط قابلة للتركيب لتوفير التشذيب بدقة 2 مم و3 مم و5 مم، أو يمكنك استخدامه بدون أي مشط لنتيجة أكثر دقة.
لقد صممنا كل منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلاً. فهي تمتلك ضمانًا عالميًا قياسيًا لمدة عامين، بما في ذلك خيار التمديد حتى 5 سنوات* من دون الحاجة إلى التزييت إطلاقًا.
تتميز آلة العناية بالجسم للاستخدام الجاف والرطب بمقاومتها للماء تمامًا، حتى تتمكن من استخدامها في أثناء الاستحمام أو بعده وتنظيف آلة العناية بالجسم بسهولة. للحصول على أفضل النتائج، استخدمها على الشعر الجاف قبل الاستحمام.
بطارية عالية الطاقة وقابلة لإعادة الشحن للاستخدام على كل الجسم، مع استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة. مع حل الشحن السريع، يمكنك استخدام الجهاز مرة أخرى بعد شحن لمدة 5 دقائق.
يسهل حمل آلة العناية بالجسم وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكم أثناء تشذيب الشعر.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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