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  • التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام

    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE610/00

    التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام

    يسمح لك المقبض على شكل حرف S بتحريك الجهاز على كل أنحاء جسمك. ويقوم الرأس الأعرض المزوّد بأقراص من السيراميك بإزالة الشعر قريبًا من البشرة، وذلك لالتقاط حتى أصغر الشعيرات وللحصول على نتائج سريعة تدوم لفترة طويلة. يتميّز الجهاز بإمكانية استخدامه على البشرة الرطبة والجافة مع ملحق واحد.

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    Satinelle Advanced آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

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    التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام

    يسهل تحريكها للحصول على نتائج تدوم لفترة طويلة بدون مجهود

    • للساقَين والجسم والوجه
    • 1 ملحق
    • تصميم لاسلكي وقابل لإعادة الشحن
    • مقبض بتصميم على شكل حرف S
    رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

    رأس لإزالة الشعر من السيراميك الفريد لإمكانية إمساك أفضل

    يتميّز الجهاز برأس فريد لإزالة الشعر مصنوع من السيراميك المتين لالتقاط حتى أصغر الشعيرات.

    رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

    رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر

    يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.

    نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

    نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع

    تتميّز كل أجهزة إزالة الشعر من Philips بنظام فريد حيث تقوم الملاقط برفع الشعيرات المسطحة وتجميعها، ومن ثم توجيهها إلى نقطة السحب حيث يتم التقاطها بإحكام وإزالتها. وبفضل أقراص السيراميك المستديرة والفريدة، تتمكن الأجهزة من إزالة الشعر بطريقة أقرب إلى البشرة لتمنحك نتائج مثالية وشعورًا بالنعومة.

    رؤوس العناية بالجسم لحلول مخصصة وأكثر ملاءمة

    رؤوس العناية بالجسم لحلول مخصصة وأكثر ملاءمة

    تساعدك رؤوس العناية بالجسم في الحصول على حلول مخصصة وأكثر ملاءمة للروتين اليومي للعناية بالجمال، في ما يتعلّق بإزالة الشعر والمزيد غير ذلك.

    مع رأس مخصص للتدليك

    مع رأس مخصص للتدليك

    يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.

    مقبض على شكل حرف S لسهولة الاستخدام على كافة مناطق الجسم

    يتميز المقبض المريح بسهولة الحمل ويتيح تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكم والطريقة المثالية للوصول إلى كافة مناطق الجسم.

    للاستخدام الجاف والرطب، في حوض الاستحمام أو تحت الدش

    يوفّر الجهاز طريقة استخدام لطيفة ومريحة تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع تصميم مقاوم للانزلاق للاستخدام الرطب أو الجاف بطريقة مثالية.

    ضوء فريد لضمان إزالة الشعيرات بالكامل

    يضمن الضوء الفريد إزالة الشعيرات بالكامل للحصول على أفضل نتائج على كل أنحاء جسمك.

    استخدمي المنتج دائمًا بزاوية 90 درجة للحصول على أفضل أداء

    ستمنحك Satinelle من Philips أفضل أداء على الدوام عند استخدامها بزاوية 90 درجة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة أساسية
      فرشاة التنظيف
      نعم
      رأس التدليك
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      • قابلة للشحن
      • شحن لساعة ونصف الساعة
      وقت الاستخدام
      لغاية 40 دقيقة

    • المواصفات الفنية

      عدد نقاط الالتقاط
      32
      عدد الأقراص
      17
      الفولتية
      15 فولت / 5,4 واط
      حركات سحب/بالثانية سرعة 1
      960
      حركات سحب/بالثانية سرعة 2
      1066

    • الميزات

      إعدادات السرعة
      إعدادان

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مقبض على شكل حرف S
      استخدام لاسلكي
      نعم
      رطب وجاف
      نعم
      ضوء Opti-light
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص السيراميك
      نظام إزالة الشعر
      نظام إزالة الشعر حائز براءة اختراع
      رأس آلة إزالة الشعر
      30 ملم

    Badge-D2C

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