BRE610/00
التقاط حتى أرفع الشعيرات بإحكام
يسمح لك المقبض على شكل حرف S بتحريك الجهاز على كل أنحاء جسمك. ويقوم الرأس الأعرض المزوّد بأقراص من السيراميك بإزالة الشعر قريبًا من البشرة، وذلك لالتقاط حتى أصغر الشعيرات وللحصول على نتائج سريعة تدوم لفترة طويلة. يتميّز الجهاز بإمكانية استخدامه على البشرة الرطبة والجافة مع ملحق واحد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز الجهاز برأس فريد لإزالة الشعر مصنوع من السيراميك المتين لالتقاط حتى أصغر الشعيرات.
يسمح الرأس العريض جدًا لآلة إزالة الشعر بتغطية مساحة أكبر من البشرة مع كل تمريرة لإزالة الشعر بطريقة أسرع.
تتميّز كل أجهزة إزالة الشعر من Philips بنظام فريد حيث تقوم الملاقط برفع الشعيرات المسطحة وتجميعها، ومن ثم توجيهها إلى نقطة السحب حيث يتم التقاطها بإحكام وإزالتها. وبفضل أقراص السيراميك المستديرة والفريدة، تتمكن الأجهزة من إزالة الشعر بطريقة أقرب إلى البشرة لتمنحك نتائج مثالية وشعورًا بالنعومة.
تساعدك رؤوس العناية بالجسم في الحصول على حلول مخصصة وأكثر ملاءمة للروتين اليومي للعناية بالجمال، في ما يتعلّق بإزالة الشعر والمزيد غير ذلك.
يتضمن الجهاز رأس تشذيب ومشطاً لمنطقة البيكيني لتشذيب المناطق الحساسة وحلاقتها لراحة إضافية.
يتميز المقبض المريح بسهولة الحمل ويتيح تحريك الجهاز لمنحك أعلى مستوى من التحكم والطريقة المثالية للوصول إلى كافة مناطق الجسم.
يوفّر الجهاز طريقة استخدام لطيفة ومريحة تحت الدش أو في حوض الاستحمام مع تصميم مقاوم للانزلاق للاستخدام الرطب أو الجاف بطريقة مثالية.
يضمن الضوء الفريد إزالة الشعيرات بالكامل للحصول على أفضل نتائج على كل أنحاء جسمك.
ستمنحك Satinelle من Philips أفضل أداء على الدوام عند استخدامها بزاوية 90 درجة.
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الميزات
سهولة الاستخدام
الأداء
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