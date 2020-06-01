BRE710/01
فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة
آلة إزالة الشعر من Philips السلسلة 8000: أجهزة إزالة شعر الأولى في العالم مزودة بملاقط من السيراميك لإزالة الشعر بشكل أكثر راحة. تلتقط حتى أقصر الشعيرات مع تقنية Double Action للتمتع بنعومة فائقة لأسابيع.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل تقنية Double Action على مزامنة عمل ملاقط السيراميك الطويلة في حركة مستمرة لإلتقاط الشعر وإزالة الشعر القصير بحجم 0,5 مم. ويزيل رأس آلة إزالة الشعر الواسع مع ملاقط أطول بنسبة 50% المزيد من الشعر دفعة واحدة*. استعدي لأسابيع سلسة وخالية من المتاعب.
تدور ملاقطنا بشكل أسرع في الدقيقة من جهاز Braun Silk-pil 9.
32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.
تم تجهيز آلة إزالة الشعر بوظيفة الرطب والجاف لإزالة الشعر بشكل أكثر لطفًا. تساعد المياه الدافئة على ترخية البشرة بحيث يكون العلاج أكثر راحة.
تمتعي بقبضة قوية ومريحة مع المقبض المريح على شكل حرف S. ويتميز أيضًا بإمكانية استخدامه من دون سلك لأقصى قدر من السيطرة والوصول بشكل أفضل في كل أنحاء الجسم.
ااكتشفي حتى أرفع الشعيرات مع ضوء Opti-light، الدقيق بما يكفي على بشرتك لإلتقاط الشعر المتبقي.
أزيلي الشعر بسهولة باستخدام رأس الملامسة الأمثل، إذ يقوم بمد المنطقة التي تعالجينها بدقة للحد من سحب الجلد وعدم الراحة.
للحصول على نعومة أكبر على الوجه وتحت الإبطين ومنطقة البيكيني، استخدمي رأس المناطق الحساسة لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بسهولة.
أكملي روتين إزالة الشعر للمناطق الحساسة مع الرأس الإضافي لآلة الحلاقة ومشط التشذيب.
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الميزات
سهولة الاستخدام
الأداء
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