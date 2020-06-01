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  • فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    Epilator Series 8000 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

    BRE740/11

    فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    آلة إزالة الشعر من Philips السلسلة 8000: أجهزة إزالة شعر الأولى في العالم مزودة بملاقط من السيراميك لإزالة الشعر بشكل أكثر راحة. تلتقط حتى أقصر الشعيرات مع تقنية Double Action للتمتع بنعومة فائقة لأسابيع.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Epilator Series 8000 آلة لإزالة الشعر قابلة للاستخدام الجاف والمبلل

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    فعالة في إزالة الشعر. لطيفة على البشرة

    بشرة ناعمة لغاية 4 أسابيع

    • للساقَين والجسم والقدمَين
    • استخدام لاسلكي
    • + 9 ملحقات
    بشرة ناعمة لأسابيع مع تقنية Double Action

    بشرة ناعمة لأسابيع مع تقنية Double Action

    تعمل تقنية Double Action على مزامنة عمل ملاقط السيراميك الطويلة في حركة مستمرة لإلتقاط الشعر وإزالة الشعر القصير بحجم 0,5 مم. ويزيل رأس آلة إزالة الشعر الواسع مع ملاقط أطول بنسبة 50% المزيد من الشعر دفعة واحدة*. استعدي لأسابيع سلسة وخالية من المتاعب.

    أسرع آلة لإزالة الشعر

    أسرع آلة لإزالة الشعر

    تدور ملاقطنا بشكل أسرع في الدقيقة من جهاز Braun Silk-pil 9.

    32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

    32 ملقطًا من السيراميك غير مسبب للحساسية لعلاج لطيف

    32 ملقطًا من السيراميك مصنوعون من مادة غير مسببة للحساسية لعلاج مريح. تنزلق الملاقط بسهولة على بشرتك مع احتكاك أقل وملامسة إضافية للبشرة*. شعور رائع على البشرة، بحسب 91% من النساء.

    إزالة الشعر في الماء الدافئ لمزيد من الراحة

    إزالة الشعر في الماء الدافئ لمزيد من الراحة

    تم تجهيز آلة إزالة الشعر بوظيفة الرطب والجاف لإزالة الشعر بشكل أكثر لطفًا. تساعد المياه الدافئة على ترخية البشرة بحيث يكون العلاج أكثر راحة.

    تحكم ووصول أفضل مع مقبض مريح على شكل حرف S

    تحكم ووصول أفضل مع مقبض مريح على شكل حرف S

    تمتعي بقبضة قوية ومريحة مع المقبض المريح على شكل حرف S. ويتميز أيضًا بإمكانية استخدامه من دون سلك لأقصى قدر من السيطرة والوصول بشكل أفضل في كل أنحاء الجسم.

    اكتشفي حتى أرفع الشعيرات مع ضوء Opti-light

    اكتشفي حتى أرفع الشعيرات مع ضوء Opti-light

    ااكتشفي حتى أرفع الشعيرات مع ضوء Opti-light، الدقيق بما يكفي على بشرتك لإلتقاط الشعر المتبقي.

    ركّبي رأس الحلاقة لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

    ركّبي رأس الحلاقة لإزالة الشعر في المناطق الحساسة

    أكملي روتين إزالة الشعر للمناطق الحساسة مع الرأس الإضافي لآلة الحلاقة ومشط التشذيب.

    تشذيب محدد وخطوط بيكيني مع رأس تشذيب منطقة البيكيني

    تشذيب محدد وخطوط بيكيني مع رأس تشذيب منطقة البيكيني

    تشذيب محدد وخطوط البيكيني حتى 1 مم. لمنطقة بيكيني مرتبة بعناية.

    الحصول على أقدام حريرية ناعمة مع أداة البرد للعناية بالقدمَين

    الحصول على أقدام حريرية ناعمة مع أداة البرد للعناية بالقدمَين

    يوفر القرص الدقيق الدوّار 3 في 1 نعومةً من الكعب إلى أخمص القدمَين في غضون 5 دقائق فقط. استخدمي السطح المستوي على المناطق الأكبر، والجزء الأعلى على المناطق الأصغر والجانب المقوّس على المناطق التي يصعب بردها. الأمر بهذه السهولة.

    تساعد فرشاة تقشير البشرة في منع نمو الشعر تحت الجلد

    تساعد فرشاة تقشير البشرة في منع نمو الشعر تحت الجلد

    تزيل فرشاة تقشير البشرة المزودة بـ 48200 شعيرة غير مسببة للحساسية خلايا الجلد الميتة بلطق، وتساعد في منع نمو الشعر تحت الجلد، وتحفّز عملية تجديد سطح البشرة. ستقوم هذه الفرشاة بتقشير بشرتك بشكل أكثر فعالية من العلاج اليدوي وحده.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      أساسي
      فرشاة التنظيف
      نعم
      فرشاة تقشير الجسم
      نعم
      رأس تشذيب منطقة البكيني
      نعم
      مشط لتشذيب شعر منطقة البيكيني
      نعم
      مشط تشذيب
      نعم
      غطاء المناطق الحساسة
      نعم
      رأس بملامسة مثالية
      نعم
      أداة برد للعناية بالقدمَين
      نعم
      رؤوس حلاقة
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • شحن سريع
      • شحن لمدة ساعتَين
      وقت الاستخدام
      لغاية 40 دقيقة

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      15 فولت / 5,4 واط
      عدد الملاقط
      32
      السرعة 1 لحركات التقاط الشعر
      64000 في الدقيقة
      السرعة 2 لحركات التقاط الشعر
      70400 في الدقيقة

    • الميزات

      إعدادات السرعة
      إعدادان

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مقبض على شكل حرف S
      استخدام لاسلكي
      نعم
      رطب وجاف
      نعم
      ضوء Opti-light
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص السيراميك
      رأس عريض جدًا لآلة إزالة الشعر
      نعم

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