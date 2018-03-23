ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

تعمل أداة Lumea من Philips بكل فعالية وسهولة وأمان على مجموعة متنوعة من أنواع الشعر والبشرة. فهي تعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود، وعلى لون البشرة التي تتراوح ما بين شديدة البياض إلى البني الداكن. وعلى غرار طرق العلاج الأخرى المستندة إلى تقنية IPL، لا يمكن استخدام أداة Lumea من Philips لمعالجة الشعر الأبيض/الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأحمر. ويعتبر هذا المنتج غير مناسب أيضًا للبشرة الداكنة جدًا. ويعود ذلك إلى التباين العالي المطلوب بين الصباغ في الشعر والصباغ في لون البشرة.