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Lumea IPL 9000 Series

جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

BRI958/60
  • بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر* بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*
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    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI958/60

    بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    تقنية IPL الأكثر فعالية، بعد 6 أشهر من دورة العلاج الكامل** تتيح تقنية IPL مع SenseIQ إزالة الشعر بشكل كامل ولفترة تدوم طويلاً من راحة منزلك. يمكن الاستمتاع ببشرة فائقة النعومة مع التوجيه المخصص في تطبيق Lumea IPL. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    تقنية IPL الأكثر فعالية، بعد 6 أشهر من دورة العلاج الكامل** تتيح تقنية IPL مع SenseIQ إزالة الشعر بشكل كامل ولفترة تدوم طويلاً من راحة منزلك. يمكن الاستمتاع ببشرة فائقة النعومة مع التوجيه المخصص في تطبيق Lumea IPL. إكتشف كلّ المميزات

    بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    تقنية IPL الأكثر فعالية، بعد 6 أشهر من دورة العلاج الكامل** تتيح تقنية IPL مع SenseIQ إزالة الشعر بشكل كامل ولفترة تدوم طويلاً من راحة منزلك. يمكن الاستمتاع ببشرة فائقة النعومة مع التوجيه المخصص في تطبيق Lumea IPL. إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

    تقنية IPL الأكثر فعالية، بعد 6 أشهر من دورة العلاج الكامل** تتيح تقنية IPL مع SenseIQ إزالة الشعر بشكل كامل ولفترة تدوم طويلاً من راحة منزلك. يمكن الاستمتاع ببشرة فائقة النعومة مع التوجيه المخصص في تطبيق Lumea IPL. إكتشف كلّ المميزات

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      بشرة خالية من الشعر لمدة 6 أشهر*

      بفضل تقنية IPL الأسرع والأكثر فعالية التي نقدّمها

      • مع تقنية SenseIQ
      • منطقة الإبطَين والبيكيني والجسم والوجه
      • مع مستشعر SmartSkin
      • استخدام سلكي ولاسلكي
      • 4 ملحقات ذكية
      تقنية IPL للاستخدام المنزلي، مطوّرة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

      تقنية IPL للاستخدام المنزلي، مطوّرة بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية

      يشير مصطلح IPL إلى الضوء النبضي المكثّف. وهي تقنية تستخدم ضوءًا خفيفًا ودافئًا لمنع نمو الشعر. ينتقل الضوء إلى جذور الشعر ليُدخِل البصيلة في مرحلة الراحة ويحفِّز اقتلاع الشعر. يؤدّي تكرار جلسات العلاج بشكل منتظم إلى منع نمو الشعر من جديد، للحصول على بشرة ناعمة الملمس وخالية من الشعر. تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وتم اختباره سريريًا للتأكد من أن جلسات العلاج سهلة وفعالة ومريحة حتى على المناطق الحساسة، كل ذلك من راحة منزلك.

      علاج مثبت على أنه لطيف وفعّال

      علاج مثبت على أنه لطيف وفعّال

      تُظهر الدراسات الموضوعية انخفاض نمو الشعر بنسبة تصل إلى 92% بعد ثلاث جلسات علاج***. قومي بإجراء أول أربع جلسات علاج مرة كل أسبوعَين، وجلسات العلاج الثماني التالية مرة كل أربعة أسابيع. وبعد مرور 12 جلسة علاج، يمكنك الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*.

      تقنية SenseIQ لإزالة الشعر بطريقة مخصصة

      تقنية SenseIQ لإزالة الشعر بطريقة مخصصة

      الاستشعار. يكتشف مستشعر SmartSkin من Lumea لون بشرتك ويشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك. التكيّف. تتكيّف الملحقات الذكية مع برامج مخصصة لكل منطقة من الجسم. العناية. تم تطوير الجهاز بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية وقد كنت أنت مصدر إلهامنا، لإزالة الشعر بلطف ولفترة تدوم طويلاً، حتى في المناطق الحساسة****.

      إجمالي 450000 ومضة*****

      إجمالي 450000 ومضة*****

      يوفر المصباح لغاية 450000 ومضة طوال فترة استهلاكه***** .

      ملحقات ذكية لتعديل العلاج بحسب كل منطقة

      ملحقات ذكية لتعديل العلاج بحسب كل منطقة

      يختلف شعر الجسم ومنحنياته باختلاف المنطقة، لذا تحتاج كل منطقة من الجسم إلى علاج مختلف لضمان توفير أفضل النتائج. يأتي جهاز Lumea Prestige من Philips مزوّدًا بملحقات ذكية، وهي تتميّز بشكل مقوّس وفريد لمناطق الجسم (الساقين، والذراعين والمعدة) وللوجه (الشفة العلوية، والذقن). ويختلف كل ملحق ذكي من حيث الشكل، وحجم النافذة، والفلتر، ويشغّل برنامج علاج مصممًا لمنطقة معيّنة من الجسم لدى إضافته إلى الجهاز. يسمح هذا المزيج من التصميم الفريد والعلاجات المخصصة بتقديم علاج فعّال وآمن حتى على أكثر المناطق الحساسة أو الدقيقة.

      ملحق لمنطقة البيكيني مع فلتر خفيف جدًا

      ملحق لمنطقة البيكيني مع فلتر خفيف جدًا

      ركّبي ملحق منطقة البيكيني الذكي وسيتم تعديل برنامج مخصص لتلك المنطقة بالتحديد. ويتميّز الملحق بنافذة علاج مثالية مقاس 3 سم2 مع فلتر شفاف لمزيد من الراحة. أما التصميم المقوّس فيناسب منحنيات جسمك لأعلى مستوى من الملامسة والفعالية والراحة. أظهرت نسبة 78% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر في منطقة البيكيني******.

      ملحق للجسم مع تصميم مقوّس إلى الداخل

      ملحق للجسم مع تصميم مقوّس إلى الداخل

      يتميّز ملحق الجسم الذكي بأكبر نافذة معالجة نقدّمها على الإطلاق: 4,1 سم2، فهو مثالي لعلاج مناطق الجسم الأكبر بشكل أسرع، مثل الساقَين، والذراعَين والمعدة. وفي الواقع، يمكنك معالجة الجزأين السفليَين من الساقَين في غضون 8,5 دقائق فقط. يتميّز الملحق بتصميم مقوّس إلى الداخل لتتبّع منحنيات جسمك وملامسة البشرة بصورة فائقة. وعند تركيب هذا الملحق على الجهاز، يتم تعديل برنامج مخصص لمنطقة جسمك بشكل خاص. أظهرت نسبة 83% من النساء رضاهنّ عن انخفاض نمو الشعر في الساقَين******

      مستشعر SmartSkin مع 5 إعدادات للراحة

      مستشعر SmartSkin مع 5 إعدادات للراحة

      يحتوي جهاز Lumea IPL مع تقنية SenseIQ على خمسة إعدادات ضوء يسهل الاختيار من بينها. يكتشف مستشعر SmartSkin لون بشرتك ومن ثم يشير إلى إعداد الضوء الأكثر راحة لك لأي منطقة تقومين بعلاجها.

      خصِّصي طريقة العلاج مع تطبيق Lumea IPL من Philips

      خصِّصي طريقة العلاج مع تطبيق Lumea IPL من Philips

      يساعدك تطبيق Lumea IPL المجاني في الحصول على نتائج أفضل********. لذا أصبح من السهل جدًا الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة ستة أشهر*، وكل ذلك من راحة منزلك. سيساعدك التطبيق سهل الاستخدام في كل خطوة، من خلال تلميحات ونصائح حول التقنية التي تتبعينها. وتساعدك برامج العلاج المخصصة والجدولة القابلة للتعديل في إدارة جلسات العلاج، بحيث تناسب نمط حياتك تمامًا. بالتالي، ستكونين جاهزة دائمًا بأسرع طريقة ممكنة.

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      ملائم لأنواع مختلفة من الشعر والبشرة

      يعمل جهاز Lumea IPL 9000 Series من Philips بفعالية على أنواع مختلفة من الشعر والبشرة. فهو يعمل على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود الطبيعي وعلى ألوان البشرة التي تتدرج من البشرة البيضاء الفاتحة جدًا إلى البشرة البنية الداكنة. تحتاج تقنية IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي (كما هي الحال مع العلاجات الأخرى المستندة إلى تقنية IPL) لا يمكن استخدام Lumea IPL من Philips لمعالجة الشعر الأبيض أو الرمادي أو الأشقر الفاتح أو الأصهب، كما أنه غير ملائم للبشرة الداكنة جدًا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية. الملحقات

        ملحق لعلاج الجسم
        • الشكل: متقوّس إلى الخارج
        • حجم النافذة: 4,1 سم2
        • علاج مخصص للجسم
        ملحق لعلاج الوجه
        • الشكل: مسطّح
        • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
        • علاج مخصص للوجه
        ملحق لعلاج منطقة البيكيني
        • الشكل: متقوّس إلى الداخل
        • حجم النافذة: 3 سم2، فلتر إضافي
        • علاج مخصص لمنطقة البيكيني
        ملحق لعلاج منطقة الإبطَين
        • الشكل: متقوّس إلى الداخل
        • حجم النافذة: 3 سم2
        • مخصص لمنطقة الإبطَين

      • الطاقة

        الفولتية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        الضمان
        ضمان عالمي لمدة سنتَين

      • المواصفات الفنية

        مصباح عالي الأداء
        توفير 450000 ومضة*****

      • مناطق الاستخدام

        مناطق الجسم
        • الذراعان
        • الساقان
        • المعدة
        مناطق الوجه
        • الشفة العلوية
        • الذقن
        • خط الفكّ
        المناطق الحساسة
        • تحت الإبطين
        • البيكيني

      • العناصر المضمنة

        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم
        التخزين
        حقيبة فاخرة
        المحوّل
        19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

      • إعدادات قابلة للضبط والأمان

        فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
        حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
        5 إعدادات لطاقة الضوء
        قابلة للضبط بحسب نوع بشرتك
        نظام أمان مضمّن
        تفادي الوميض غير المقصود
        مستشعر لون البشرة
        اكتشاف لون بشرتك
        مستشعر SmartSkin
        الإعداد المناسب عند الطلب

      • وقت الاستخدام

        الإبطَين
        2,5 دقائق
        خط البيكيني
        دقيقتان
        مناطق الوجه
        1,5 دقائق
        المنطقة السفلية من الساقَين
        8,5 دقائق

      • وضع الاستخدام

        وضع التمرير والوميض
        لتطبيق سريع
        استخدام سلكي / لاسلكي
        استخدام سلكي ولاسلكي
        وضع الضغط والوميض
        للعلاج على المناطق الصغيرة

      • الطاقة

        نظام الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن

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          • *متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: : 58% بعد 12 جلسة علاج
          • * * عند اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية
          • * * * عند اتباع جدول العلاج
          • * * * * محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
          • * * * * * دراسة أُجريَت في هولندا والنمسا ضمّت 46 امرأة: النتائج بعد 3 جلسات علاج على الساقين، ومنطقة البيكيني، وتحت الإبطَين، وبعد جلستَي علاج على الوجه
          • * * * * * * استنادًا إلى الاستخدام اللاسلكي، وحجم النافذة والملحقات المقوَّسة
          • * * * * * * * تم إجراء الاختبار في العام 2020 في المملكة المتحدة على 190 شخصًا