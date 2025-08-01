سريعة وسهلة. لاسلكية. مدة تشغيل تصل إلى 80 دقيقة.

مصممة لتناسب نمو الشعر. أحلقي في كلا الاتجاهين: لأعلى ولأسفل، وها قد أنهيتِ جلسة الحلاقة. لا أسلاك تُعيق حركتكِ وهي تصل إلى كل مكان بسهولة، من الإبطين إلى الساقين وحتى أصابع القدمين. استخدميها لمدة تصل إلى 80 دقيقة بشحنة واحدة. من دون توقف.