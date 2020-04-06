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  • دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

    BT9810

    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط.

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    Beard trimmer 9000 Prestige آلة تقصير اللحية

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    دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية

    أفضل ما تقدّمه Philips

    • تقنية SteelPrecision
    • مستشعر PowerAdapt
    • مؤشر بطارية ذو 3 مستويات
    دقة قصوى ونتائج متساوية

    دقة قصوى ونتائج متساوية

    تتميّز أداة تشذيب اللحية 9000‎ ‎Prestige من Philips بتقنية SteelPrecision الجديدة كليًا التي تتألّف من مشط معدني مضمّن وأداة قص قوية. بخلاف المشط البلاستيكي، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط لضمان نتائج التشذيب الأدق والأكثر تساويًا على الإطلاق*.

    انزلاق على البشرة لتشذيب ناعم

    انزلاق على البشرة لتشذيب ناعم

    احصل على النتيجة الأكثر تساويًا على الإطلاق من عملية التشذيب. تمكّنك أداة تشذيب اللحية هذه الخاصة بالرجال من تتبّع منحنيات وجهك باستخدام الغلاف المانع للاحتكاك الذي يتيح للأداة الانزلاق بسهولة وراحة على بشرتك.

    شفرات حادة ومعدنية لقص الشعر بدقة من دون شدّه

    شفرات حادة ومعدنية لقص الشعر بدقة من دون شدّه

    تبقى الشفرات المعدنية بالكامل التي نقدّمها حادة طوال فترة استخدامها. وبفضل الهندسة الخاصة التي تتميز بها هذه الشفرات، تقوم أداة تشذيب اللحية 9000‎ ‎Prestige بقص حتى أسمك أنواع الشعر من دون شدّه.

    تشذيب إلى الطول الذي تريده، في كل مرة

    تشذيب إلى الطول الذي تريده، في كل مرة

    إن اللحية لحيتك، وبالتالي يمكنك التحكم بالطول الذي تريده. ما عليك سوى استخدام قرص الدقة في أداة التشذيب من Philips لتحديد إعداد واحد من بين 30 إعداد طول بدءًا من 0,4 مم وصولاً إلى 10 مم.

    أداة تشذيب الشعر مع القدرة على ترتيب اللحية

    أداة تشذيب الشعر مع القدرة على ترتيب اللحية

    أداة تشذيب اللحية الفولاذية التي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يضبط مستشعر PowerAdapt المحرك تلقائيًا للحفاظ على قوة متّسقة ولتوفير أداء سهل للتشذيب.

    استخدام لغاية 120 دقيقة من شحن لساعة واحدة

    استخدام لغاية 120 دقيقة من شحن لساعة واحدة

    يمكنك استخدام أداة تشذيب اللحية هذه مع سلك أو بدونه. احصل على تشذيب لاسلكي لمدة 120 دقيقة من عملية شحن كاملة لساعة واحدة، أو قم بالشحن لمدة 5 دقائق لإجراء عملية تشذيب سريعة.

    تصميم يتحمّل اختبار الوقت

    تصميم يتحمّل اختبار الوقت

    تم تصميم اللحية 9000‎ ‎Prestige من Philips لتدوم طويلاً. يتميّز الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والعالي الجودة بتشطيبات يدوية، مع اهتمام عالٍ للتفاصيل، ما يمنحك تجربة متميّزة وتدوم طويلاً.

    التحقق الدائم من الشحن

    التحقق الدائم من الشحن

    يمكنك رؤية مستوى الطاقة المتبقي في أداة تشذيب الشعر بفضل مؤشر البطارية ذو 3 مستويات الذي يعلمك بما إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل أو بما إذا كان مستوى شحنها منخفضًا أو بما إذا كانت قيد الشحن.

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تتميز أداة تشذيب اللحية بأنها مقاومة للمياه بنسبة 100%، ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.

    التخزين والتنقل

    التخزين والتنقل

    تفيد حقيبة السفر الفاخرة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      مشط للحية الطويلة قابل للتثبيت
      حقيبة سفر وتخزين فاخرة
      نعم

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      وقت التشغيل
      120 دقيقة
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      الاستخدام
      الزيت ضمن التغليف

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات معدنية بالكامل
      عدد إعدادات الطول
      30
      مجموعة من إعدادات الطول
      من 0,4 مم إلى 10 مم
      الدقة (حجم التدرجات)
      0,2 مم
      تقنية القص
      SteelPrecision، أداة تتبع البشرة

    • سهولة الاستخدام

      عجلة التكبير والتصغير
      إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
      التنظيف
      مقاومة للمياه 100%
      مؤشر مستوى البطارية
      مؤشر ذو 3 مستويات
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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