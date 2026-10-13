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جميع السلاسل

  • CA6903_10_ROWCA6903_10_ROW_39431_x1_Filter_Product_RGB_PIM.tif
  • CA6903/10 PDP
  • CA6903_10_ROWCA6903_10_ROW_39431_x1_Filter_Product_RGB_PIM.tif
  • CA6903/10 PDP

جديد

ملحقات الصيانةفلتر الكلس والمياه

CA6903/10

عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.

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منتجات متوافقة
Series 5500

Series 5500
آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP5547/90

Series 3300

Series 3300
آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP3347/90

مع كل فلتر يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 625* كوبًا!

عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

  • CA6903/00

  • عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*

  • تمديد فترة استخدام الآلة

  • فلتر AquaClean واحد

يؤدي تنشيط AquaClean إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية

يؤدي تنشيط AquaClean إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية

يؤدي تنشيط فلتر AquaClean، إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية بصورة تلقائية. استمتع بأجود أنواع القهوة وبطعم يدوم طويلاً من دون أي عناء. وتجدر الإشارة إلى أنه لن تعيد الآلة تنشيط منبّه عملية إزالة الترسبات الكلسية إلا بعد استبدال الفلتر 8 مرات. تحمل الآلات المزوّدة بـ AquaClean ملصقًا على خزان المياه.

تنشيط الفلتر بسهولة بفضل نظام click&go

تنشيط الفلتر بسهولة بفضل نظام click&go

يمكن تركيب هذه الميزة الرائعة بسرعة تامة. ما عليك سوى تثبيت فلتر AquaClean على خزان المياه في آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية تمامًا من Saeco وتنشيطه من خلال واجهة المستخدم لتصبح جاهزًا للاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب قهوة نقية من دون إزالة الترسبات الكلسية*.

لن يحدث أي انسداد في آلتك بفضل الفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا

لن يحدث أي انسداد في آلتك بفضل الفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا

سيساعد AquaClean في الحفاظ على مذاق القهوة لمدة أطول ويمنع الآلة من الانسداد بفضل ميزات مبتكرة مثل تقنية التبادل الأيوني وتقنية تدفق المياه الحائزة براءة اختراع والفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.