يؤدي تنشيط AquaClean إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية

يؤدي تنشيط فلتر AquaClean، إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية بصورة تلقائية. استمتع بأجود أنواع القهوة وبطعم يدوم طويلاً من دون أي عناء. وتجدر الإشارة إلى أنه لن تعيد الآلة تنشيط منبّه عملية إزالة الترسبات الكلسية إلا بعد استبدال الفلتر 8 مرات. تحمل الآلات المزوّدة بـ AquaClean ملصقًا على خزان المياه.