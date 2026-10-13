ضمان لمدة عامين
جديد
CA6903/10
عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.
CA6903/00
عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
تمديد فترة استخدام الآلة
فلتر AquaClean واحد
يؤدي تنشيط فلتر AquaClean، إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية بصورة تلقائية. استمتع بأجود أنواع القهوة وبطعم يدوم طويلاً من دون أي عناء. وتجدر الإشارة إلى أنه لن تعيد الآلة تنشيط منبّه عملية إزالة الترسبات الكلسية إلا بعد استبدال الفلتر 8 مرات. تحمل الآلات المزوّدة بـ AquaClean ملصقًا على خزان المياه.
يمكن تركيب هذه الميزة الرائعة بسرعة تامة. ما عليك سوى تثبيت فلتر AquaClean على خزان المياه في آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية تمامًا من Saeco وتنشيطه من خلال واجهة المستخدم لتصبح جاهزًا للاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب قهوة نقية من دون إزالة الترسبات الكلسية*.
سيساعد AquaClean في الحفاظ على مذاق القهوة لمدة أطول ويمنع الآلة من الانسداد بفضل ميزات مبتكرة مثل تقنية التبادل الأيوني وتقنية تدفق المياه الحائزة براءة اختراع والفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا.
بالاستناد إلى 8 فلاتر بديلة كما هو محدد من الآلة. يستند عدد الأكواب الفعلي إلى الأنواع المختلفة من القهوة المحددة، وعملية التشطيف والتنظيف.