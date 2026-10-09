المزيد من الحبوب، المزيد من النكهة

السر وراء كثافة القهوة كما في المقاهي؟ تعتمد تقنية BrewExtract على إضافة كمية أكبر من حبوب القهوة* وضغطها بقوة أعلى في كل عملية تحضير، مما يمنحك ذلك المذاق الغني والمركّز الذي يميّز قهوة المقاهي من جهاز تحضير الإسبريسو الخاص بك، ويمكنك ضبط النكهة تمامًا كما تحب عبر 7 مستويات من الكثافة لتحصل على التوازن المثالي بين النعومة والقوة.