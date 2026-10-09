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EP8757/20
جودة مقهى، راحة منزل
استمتع بقهوة بجودة المقاهي في منزلك مع فيليبس Café Aromis. يمكنك تحضير أكثر من 50 مشروبًا، من الإسبريسو إلى القهوة الباردة، المحضّرة بكمية أكبر من حبوب القهوة* للحصول على مذاق يشبه المقاهي. احصل على رغوة ناعمة ساخنة أو باردة مع LatteGo Pro ونظفها في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري.
نتائج بجودة المقاهي مع تقنية BrewExtract
رغوة حليب ناعمة مع LatteGo Pro
أكثر من 50 مشروبًا ساخنًا وباردًا لكل مزاج
تنظيف بدون عناء
شاشة بديهية سهلة الاستخدام
السر وراء كثافة القهوة كما في المقاهي؟ تعتمد تقنية BrewExtract على إضافة كمية أكبر من حبوب القهوة* وضغطها بقوة أعلى في كل عملية تحضير، مما يمنحك ذلك المذاق الغني والمركّز الذي يميّز قهوة المقاهي من جهاز تحضير الإسبريسو الخاص بك، ويمكنك ضبط النكهة تمامًا كما تحب عبر 7 مستويات من الكثافة لتحصل على التوازن المثالي بين النعومة والقوة.
تعني النتائج بجودة المقهى أيضًا رغوة حليب ناعمة كالحرير، ساخنة أو باردة. وهنا يأتي دور LatteGo Pro. من الكابتشينو إلى اللاتيه المثلج، يقدم نظام الحليب لدينا نتائج بجودة المقاهي باستخدام الحليب العادي والنباتي. يمكن غسله في غسالة الأطباق، وعدم وجود أنابيب يعني أنه يمكنك تنظيفه في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري. استمتع بمستوى جديد من الرغوة مع LatteGo Pro: جهاز رغوة الحليب المبتكر في نظام ماكينة القهوة لدينا.
اكتشف أكثر من 50 وصفة قهوة ساخنة وباردة، من الإسبريسو الغني إلى القهوة المثلجة المنعشة، فهذه الآلة المخصّصة للقهوة الساخنة والمثلجة تمنح العائلات ومحبي القهوة تنوّعًا واسعًا بمستوى المقاهي داخل المنزل، لتستمتع بتجارب جديدة كل يوم دون الحاجة للخروج.
مقارنة بجميع آلات الإسبريسو الأوتوماتيكية الأخرى من فيليبس
عند المقارنة بآلات الإسبريسو السابقة من فيليبس
بناءً على 8 عمليات استبدال للفلتر كما هو موضح بواسطة الجهاز. يعتمد العدد الفعلي للأكواب على أنواع القهوة المختارة وأنماط الشطف والتنظيف