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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    مدفأة سيراميكية مدمجة السلسلة 2000

    CX2120/01

    الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك

    استمتع بسرعات تسخين ملحوظة وأداء هادئ كالهمس في تصميم مدمج. يتميز بتسخين سريع خلال ثانيتين مع قوة قابلة للتعديل تصل إلى 1500 واط، وميزات سلامة متقدمة، وسهولة في الحمل.

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    مدفأة سيراميكية مدمجة السلسلة 2000

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    الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك

    توفّر حتى 25% من الطاقة مقارنة بمدفآت المروحة العادية (1)

    • تسخين سريع خلال ثانيتين
    • هادئة كالهمس بمستوى 24 ديسيبل (A)
    راحة فورية مع تسخين سريع خلال ثانيتين

    راحة فورية مع تسخين سريع خلال ثانيتين

    استمتع بتدفئة قوية وفورية في غضون ثانيتين بفضل قوة قابلة للتعديل تصل إلى 1500 واط. مثالية للغرف التي تصل مساحتها إلى 15 مترًا مربعًا.

    هادئة جدًا بمستويات ضوضاء أقل من الهمس

    هادئة جدًا بمستويات ضوضاء أقل من الهمس

    استمتع بتدفئة مريحة مع مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 24 ديسيبل (A) - أهدأ من الهمس - بفضل محرك التيار المستمر منخفض الضوضاء (2). مثالية لليلة نوم مريحة، أو بيئة مكتبية مركزة، أو أجواء هادئة في غرفة المعيشة.

    5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

    5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

    تم تزويد السلسلة 2000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط و(2) الحماية من السخونة الزائدة بزاوية 65 درجة، (3) قابس الأمان المعتمد من VDE‏ و(4) المواد المقاومة للاشتعال و(5) الإيقاف التلقائي الآمن بعد 16 ساعة من عدم النشاط. توفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.

    خصص تجربتك مع 5 أوضاع باستخدامات متعددة

    خصص تجربتك مع 5 أوضاع باستخدامات متعددة

    اختر من بين وضعي الطاقة: تسخين لطيف عند 600 واط أو تسخين قوي عند 1500 واط. لتحقيق توفير في الطاقة يصل إلى 25%(1)، قم بتعيين درجة الحرارة المستهدفة من 3 مستويات - منخفضة، متوسطة، أو مرتفعة - تحافظ تلقائيًا على درجة الحرارة المحيطة ضمن نطاقات درجات حرارة مختلفة.

    تصميم أنيق وصغير

    تصميم أنيق وصغير

    سلسلة 2000 تجمع بين التدفئة القوية والتصميم الأنيق والعصري لتناسب أي غرفة. ولها أبعاد مدمجة تبلغ 24.9 سم ارتفاعًا و17.7 سم عرضًا، لتناسب أي ركن توضع فيه بسلاسة.

    سهلة الحمل مع مقبض مضمّن

    سهلة الحمل مع مقبض مضمّن

    أينما كنت بحاجة إلى الدفء، فإن المدفأة التي نقدمها موجودة. وقد صُممت لتكون سهلة الحمل، فهي خفيفة الوزن، إذ لا يتجاوز وزنها 1.51 كجم، ومزودة بمقبض مدمج في الخلف يمكّنك من نقلها من غرفة إلى أخرى بسهولة. فانعم بالدفء أينما اخترت الاسترخاء أو العمل.

    تم الاختبار بدقة من أجل المتانة والجودة

    تم الاختبار بدقة من أجل المتانة والجودة

    عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. تخضع المدفآت العادية المزودة بمروحة لـ 122 اختبارًا للتأكد من أنها توفر لك راحة موثوقة وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز التدفئة
      التقنية
      لا
      اللون
      لون رمادي قاتم
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      لا
      نطاق Wi-Fi
      لا
      التوافق مع المنزل الذكي
      لا

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      1500 واط
      إعدادات الطاقة
      وضعان (600 واط، 1500 واط)
      تحكم بدرجة الحرارة
      3 مستويات
      طريقة عرض درجة الحرارة
      لا
      وضع التهوية
      لا
      نطاق التأرجح
      لا
      مستوى الصوت الأدنى
      24 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      39 ديسيبل (A)

    • الأداء

      حجم الغرفة الموصى به
      15 م²

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1,5 م
      أداة الجدولة
      لا
      مؤقت
      لا
      واجهة
      لمس، LED

    • ميزة السلامة

      الحماية من السخونة الزائدة
      نعم
      نصائح حول الحماية
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      مؤخر للحريق
      نعم
      قابس معتمد
      CE، ‏UKCA، ‏IEC

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      249 مم
      وزن المنتج
      1,51 كجم
      عرض المنتج
      177 مم
      طول المنتج
      172 مم
      طول الحزمة
      222 مم
      عرض الحزمة
      240 مم
      ارتفاع الحزمة
      299 مم
      وزن الحزمة
      2,28 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <0.5 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت

    • الصيانة

      الكفالة
      سنتان

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • * (1) يمكن لهذا الجهاز المزود بإمكانية التحكم في درجة الحرارة أن يوفر ما يصل إلى 25% من الكيلوواط ساعة مقارنة بالجهاز نفسه المزود بالتحكم اليدوي. تختلف التوفيرات بناءً على الطقس والموقع الجغرافي وتخطيط الغرفة وأنماط الاستخدام.
    • * (2) مستوى الصوت عند السرعة 1، بناءً على IEC 60704-2-2
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