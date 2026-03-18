  مروحتنا العمودية الأقوى والأكثر هدوءًا
  

    المروحة العمودية الذكية من السلسلة 7000 المروحة العمودية

    CX7550/01

    مروحتنا العمودية الأقوى والأكثر هدوءًا

    استمتع بتبريد قوي وهادئ للغاية، بينما تضبط المروحة أداءها تلقائيًا وفق احتياجاتك مع استهلاك أقل للطاقة. تحكّم بكل شيء عبر تطبيق Air+، وراقب درجة حرارة الغرفة على الشاشة، وأضف لمسة مهدّئة باستخدام زيوتك العطرية المفضّلة.

    ذكاء متقدم لراحة مخصصة

    • تدفق هواء قوي بمعدل 2.440 متر مكعب/ساعة
    • تشغيل هادئ جدًا
    • اتصال بتطبيق Air+‎
    • استهلاك طاقة منخفض
    • محرك DC
    المروحة العمودية الأكثر قوة لدينا

    توفر هذه المروحة بدون شفرات تدفقًا قويًا للهواء يبلغ 2,440 متر مكعب/ساعة، لتبريد المكان بالكامل بسرعة. تعمل على توزيع الهواء البارد لمسافات أبعد وبشكل أوسع (1)، بسرعات هواء تصل إلى 8,4 متر/ثانية.

    نسيم هادئ كالهمس، مع تقنية SilentWings

    استمتع بتبريد أكثر هدوءًا بنسبة 40% (1)، بمستوى منخفض يصل إلى 22 ديسيبل (2). مع محرك تيار مستمر بدون فرش وفتحة هواء مستوحاة من ديناميكا أجنحة الطائرات، هذه هي المروحة الأكثر هدوءًا لدينا - مثالية للنوم المريح أو العمل أو الاسترخاء التام.

    استهلاك طاقة أقل بنسبة 40% مع محرك التيار المستمر

    يوفر محرك التيار المستمر الموفر للطاقة تبريدًا قويًا مع استهلاك أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 40% (3). وبحد أقصى 30 واط، فهو يستهلك طاقة أقل من مصباح متوهج تقليدي - للحفاظ على تكاليف الطاقة منخفضة.

    نظام تبريد تكيّفي مزوّد بميزة استشعار الحرارة

    يعدل وضع Smart AutoAdapt تدفق الهواء بناءً على درجة حرارة الغرفة، مما يضمن الراحة المثالية. توفر شاشة LED الأنيقة تحديثات في الوقت الفعلي، مع ضوء محيط يعكس درجة الحرارة الداخلية.

    راحة تلائم كل احتياجاتك

    اختر من بين 4 أوضاع (يدوي، نسيم طبيعي، نوم متقدم، AutoAdapt) و12 مستوى سرعة للتبريد الشخصي. من النسيم اللطيف إلى تدفق الهواء القوي، استمتع براحة سهلة طوال اليوم.

    توزيع هواء واسع يبرد الغرفة بأكملها

    مع توزيع هواء بزاوية 80 درجة، يصل الهواء إلى كل ركن من أركان الغرفة - لتشعر بالانتعاش أينما كنت.

    استمتع بالهدوء طوال الليل مع وضع النوم الهادئ

    يقوم وضع النوم المتقدم بتقليل سرعة المروحة تدريجياً كل 30 دقيقة وتخفيت أضواء الشاشة، مما يساعدك على النوم بشكل طبيعي مع توفير الطاقة طوال الليل.

    العلاج بالزيوت العطرية المهدئة

    أضف زيوتك العطرية المفضّلة إلى تدفّق الهواء لتحصل على نسيم مهدّئ يعزّز راحتك.

    تحكم ذكي مع التطبيق وجهاز التحكم عن بُعد

    تحكم بسهولة من أي مكان باستخدام تطبيق +Air أو جهاز التحكم عن بُعد. استمتع بالتشغيل بدون استخدام اليدين ودعم التحكم الصوتي مع تكامل Alexa وGoogle Home.

    المؤقت والجدولة بطريقة سهلة

    استخدم المؤقت لمدة 12 ساعة لإيقاف تشغيل المروحة تلقائيًا بعد المدة التي تختارها. يمكنك بسهولة جدولة الإعدادات وتخصيصها في أي وقت من خلال تطبيق +Air.

    تصميم رفيع وموفر للمساحة

    تصميم أنيق ورفيع يناسب أي غرفة. ضعها في زاوية أو مقابل الحائط لتوفير المساحة مع الحفاظ على برودة منزلك وأناقته.

    تجميع سهل بدون أدوات

    يمكن تركيبها في ثوانٍ بدون براغي ودون عناء . مصممة للراحة، يتم تجميع المروحة بسهولة وتكون جاهزة للاستخدام على الفور.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      المروحة العمودية
      اللون
      معدني رمادي داكن
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم (تطبيق Air+)
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      نعم (Alexa وGoogle Home)
      المحرك
      محرك DC

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      30 واط
      طريقة عرض درجة الحرارة
      نعم
      مستشعر درجة الحرارة
      نعم
      مستوى الصوت الأدنى
      22 ديسيبل (أ)
      مستوى الصوت الأقصى
      44 ديسيبل (أ)

    • الأداء

      تدفق هواء المروحة
      2440 متر مكعب/ساعة
      سرعة تدفّق الهواء
      8,4 متر/ثانية

    • مدى الاستفادة

      الوضع التلقائي
      نعم
      وضع السكون
      نعم
      وضع النسيم الطبيعي
      نعم
      الوضع اليدوي
      نعم
      ناشر الروائح العطرية
      نعم
      إعدادات السرعة
      نعم (12 مستوى)
      موقت
      1-12 ساعة
      أداة الجدولة
      نعم (في التطبيق)
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      التأرجح
      80 درجة
      واجهة
      شاشة تعمل باللمس
      جهاز تحكم عن بعد
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      17.2 سم
      عرض المنتج
      15.8 سم
      ارتفاع المنتج
      106.0 سم
      وزن المنتج
      4,6 كجم
      طول الحزمة
      25,7 سم
      عرض الحزمة
      25,0 سم
      ارتفاع الحزمة
      111,0 سم
      وزن الحزمة
      6,7 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2,0 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      2 عاماً

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      الوسائد العطرية
      الملحقات المتعلقة 1
      FY5100

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • (1) مقارنة بالطراز السابق CX5535
    • (2) تم الاختبار على أقل إعدادات للسرعة
    • (3) مقارنة بالطراز المزود بمحرك AC
