أداء يمكنك الوثوق به من العلامة التجارية رقم 1 في مجال الكي

تمتع بكي الملابس دون جهد مع أداة الكي الخفيفة الوزن من السلسلة DST2000 التي تُنتج بخار قوي بتدفق يعادل 25 جم/ دقيقة وتتميز بتعزيز البخار الذي يعمل على فرد التجاعيد الصعبة بفاعلية، بينما تضمن قاعدة أداة الكي غير اللاصقة انزلاق سلس على كل الأقمشة القابلة للكي.