DST5020/30
مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى أداة كي لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus المقاومة للخدوش وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك أداة الكي العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.
تنزلق قاعدة أداة الكي SteamGlide Plus الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة، كما أنها غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.
يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.
إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.
يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.
يضمن لك المقبض غير المالس إمكانية إمساك مريحة لتستطيعي حمل أداة الكي باستمرار من دون أن تنزلق.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
تم اختبار كل أسلاك المكاوي البخارية بدقة لضمان أقصى حد من السلامة والمتانة.
تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيد النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.