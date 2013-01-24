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Triathlon

مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

FC6843/01
1 الجوائز
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    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    FC6843/01
    1 الجوائز

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Triathlon مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والرطب

    كن جاهزاً

    إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام! إكتشف كلّ المميزات

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      كن جاهزاً

      تنظّف بواسطة ثلاث طرق: تنظيف رطب، وجاف وبواسطة الشامبو

      • 1500 واط
      • رطب وجاف
      محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص 300 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف رائعة.

      تنظيف عميق للسجاد بواسطة الشامبو

      تنظيف عميق للسجاد بواسطة الشامبو

      فوهة للسجاد يمكن استخدامها مع وظيفة الشامبو لتنظيف السجاد.

      فوهة رطبة مع فرشاة، تنظف وتترك أرضية جافة وآمنة

      فوهة رطبة مع فرشاة للعناية بالأوساخ اللاصقة، ممسحة لتنظيف السوائل المنسكبة وأداة مسح مطاطية لترك الأرضية جافة وآمنة.

      المواصفات التقنية

      • الأداء

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1500 W
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        79 (dry cleaning) ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1300 W
        اللون
        أرجواني توتي

      • مدى الاستفادة

        وصلات الأنبوب
        زر
        نوع العجلات
        بلاستيك
        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        نوع الأنبوب
        أنبوب من الكروم

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعدّدة الاستعمالات ذات دواليب
        فوهة إضافية
        فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        الملحقات المضمّنة
        • فرشاة
        • أداة تنظيف الشقوق

      • تصفية

        قدرة تنظيف السوائل
        9 لتر
        سعة كيس الغبار
        10 لتر

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        24 kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        54 لتر/الثانية

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