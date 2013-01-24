كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن جاهزاً
إذا كنت تريد تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فمكنسة Triathlon الكهربائية من Philips هي الحل المناسب لك. فباستخدام Triathlon، يمكنك تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل، وحتى جعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
أنبوب يمكن تكبيره 3 مرات ويتلاءم بشكل كامل مع كل ارتفاع.
تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.
محرك بقوة 1500 واط يولد قوة امتصاص بقوة 300 واط كحد أقصى لنتائج تنظيف رائعة.
فوهة رطبة مع فرشاة للعناية بالأوساخ اللاصقة، ممسحة لتنظيف السوائل المنسكبة وأداة مسح مطاطية لترك الأرضية جافة وآمنة.
فوهة للسجاد يمكن استخدامها مع وظيفة الشامبو لتنظيف السجاد.
التصميم
تصفية
الفوهات والملحقات
Performance
مدى الاستفادة