هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i فلتر الكربون النشط
فلتر أصلي للأجهزة 2 في 1 من السلسلتين 1000i و2000i
يقلل الغازات والروائح الكريهة بفعالية
متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
بداخل الصندوق: فلتر واحد
عمر افتراضي سنة واحدة
فلتر أصلي من Philips
متوافق مع أجهزة Philips من السلسلتين 1000i و2000i
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من السلسلتين 1000i و2000i من Philips: الطُرز AC1214، وAC1215، وAC1217، وAC2721، وAC2726، وAC2729. ويمكنك التحقق من رقم طراز جهاز تنقية الهواء على الجزء السفلي منه.
فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام كامل
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف.
الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
يقلل فلتر الكربون النشط الغازات والروائح الكريهة
يزيل فلتر الكربون النشط المُركّبات العضوية المتطايرة (VOC) والروائح الكريهة بفعالية ليمنحك هواءً أنظف وأكثر