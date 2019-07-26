هواء صحي، على الدوام
يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي، على الدوام
يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات
هواء صحي، على الدوام
يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هواء صحي، على الدوام
يتلاءم فتيل الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع جهازك، لضمان أداء عالٍ على الدوام. فهو يستخدم تقنية NanoCloud لإصدار جزئيات صغيرة جدًا من بخار المياه النقي وترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%. إكتشف كلّ المميزات
إن استبدال الفلتر بفتيل الترطيب الأصلي من Philips يضمن الحصول على أداء عالٍ وفعال على الدوام من جهاز ترطيب الهواء. فهو مصمم خصيصًا للجهاز المحدد للحرص على أن يتلاءم بطريقة مثالية وللسماح للجهاز بالعمل بطريقة سلسة.
تستخدم تقنية NanoCloud الفريدة التبخّر الطبيعي لإصدار بخار مياه نقي. ونظرًا إلى حجمه الصغير جدًا، يصعب جدًا على البكتيريا أو البقايا الالتصاق به، لترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. (1)
تخضع فلاتر الهواء التي نقدّمها لمجمعة من الاختبارات الإلزامية والصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتزويد جهاز ترطيب الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكه.
يقدّم فتيل الترطيب حماية متّسقة ويضمن تنقية مثالية لغاية 6 أشهر.
يُعلمك جهاز Philips عندما يحين وقت تنظيف فتيل الترطيب أو استبداله. يسمح ذلك بصيانة الجهاز بدون مجهود وضمان الاستمتاع بهواء نظيف ومريح في الوقت نفسه.
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