نتائج مثالية كأداة الكي، بدون الضخامة

استمتع بقوة الكي الكاملة بدون حجم المكواة البخارية التقليدية. توفر تقنيتنا المبتكرة بخارًا قويًا ومتسقًا مع ضمان عدم التسرب¹ للحصول على نتائج واضحة تشبه الكي على أي قماش - من الحرير الرقيق إلى القطن المنظم.