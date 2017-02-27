مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.