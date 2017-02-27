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    PowerLife مكواة بخارية

    GC2994/20

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    للحصول على نتائج رائعة يومًا بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخذلك أبدًا. فبفضل قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش، وإخراج البخار العالي والمستمر ووظيفة تنظيف الكلس المضمّنة، تضمن لك هذه المكواة العالية الجودة أداءً يدوم طويلاً.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكواة بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    فترة استخدام أطول بـ 4 مرات مع قاعدة المكواة SteamGlide*

    • 2400 واط
    • بخار مستمر يبلغ 40 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يصل إلى 150 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    2400 واط لإحماء سريع

    2400 واط لإحماء سريع

    توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

    إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

    إخراج بخار لغاية 40 غ/دقيقة لأداء قوي وثابت

    إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

    تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

    تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة نهائيًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    بخار عمودي للأقمشة المعلقة

    تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيد النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

    تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

    تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide المقاومة للخدوش بانزلاق جيد

    تنزلق قاعدة المكواة SteamGlide الخاصة التي نقدّمها بسلاسة على كل الأقمشة. وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش وسهلة التنظيف.

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

    يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع أداة الكي هذه. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

    سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

    سلك تم اختباره لضمان المتانة القصوى والسلامة

    تم اختبار كل أسلاك المكاوي البخارية بدقة لضمان أقصى حد من السلامة والمتانة.

    تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    تُحافظ ميزة منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

    يسمح لك نظام منع التقطير بكيّ الأقمشة الحساسة على درجات حرارة منخفضة بكل ثقة. لا داعي للقلق حيال قطرات المياه التي تسبب البقع.

    مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

    مقبض مريح وغير مالس لإمكانية إمساك سهلة

    يضمن لك المقبض غير المالس إمكانية إمساك مريحة لتستطيعي حمل المكواة باستمرار من دون أن تنزلق.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      320  ml
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      كعب أداة كي ثابت جدًا
      نعم
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      150  g
      بخار مستمر
      40  g/min
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      حاوية تنظيف الكلس مضمنة

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1,255  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      33,2x16,7x13,7  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      31,2x14,7x12,7  cm

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • تم اختبارها مقارنة بقاعدة مكواة Philips المانعة للالتصاق
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