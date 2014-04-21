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    Azur Performer Plus مكواة بخارية

    GC4512/20

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    تجمع المكواة البخارية Azur Performer من Philips بين الأداء الفعال وسهولة الاستخدام. وتأتي مزوّدة بميزة تحرير الكلس بسرعة لإزالة الكلس بسهولة وميزة التحكم التلقائي بالبخار وقاعدة المكواة SteamGlide لأداء بخار يدوم طويلاً.

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    Azur Performer Plus مكواة بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    عملية كي أسرع وأسهل وأذكى

    مع نظام تنظيف الكلس السهل الاستخدام

    • بخار: 45 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار: 180 غ
    • قاعدة مكواة Steamglide Plus
    • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
    • 2400 واط
    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    بخار كثيف يصل إلى 180 غ

    بخار كثيف يصل إلى 180 غ

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    تتوقف المكواة البخارية تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

    توفّر ميزة تحرير الكلس بسرعة الطريقة الأسهل لإزالة الكلس من المكواة ويضمن دفق بخار فعال بشكل منتظم لفترة طويلة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      ميزة تحرير الكلس بسرعة
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      باب فتحة الجوانب
      سعة خزان الماء
      300  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      جهاز استشعار البخار التلقائي
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2  m
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات
      تعبئة سهلة وسريعة
      نعم
      مقبض غير مالس
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      إخراج بخار مستمر
      45  g/min
      الطاقة
      2400  W
      البخ
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      بخار كثيف
      180  g

    Badge-D2C

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