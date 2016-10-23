GC4881/20
عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنةإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قوة 2800 واط لعملية إحماء سريعة ولأفضل أداء.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.
إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 ملل، ما يتيح لك كيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.
تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.
يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.
تعزيز بخار يصل إلى 210 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
معالجة الكلس
الحجم والوزن
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