الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Azur Pro

مكواة بالبخار

GC4881/20
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur Pro مكواة بالبخار

    GC4881/20
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Azur Pro مكواة بالبخار

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل steam-iron

      عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

      القضاء بسرعة على التجاعيد بواسطة البخار القوي

      • 2800 واط
      • 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 210 غ
      • قاعدة مكواة T-ionicGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      قوة 2800 واط لعملية إحماء سريعة ولأفضل أداء.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

      مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

      يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.

      حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

      حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

      تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

      سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

      سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

      يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.

      تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 210 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.

      رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

      رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مقبض ناعم
        نعم
        سعة خزان الماء
        350  مل
        منع التقطير
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        50  غ/د
        الطاقة
        2800  واط
        تعزيز البخار
        210  غ
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت
        رذاذ مياه
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        توفير استهلاك الطاقة*
        20  %
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        • حاوية كلس مضمنة
        • تنظيف ذاتي
        • إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.5  كلغ
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        34,1*30*36  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        16*32*14  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.75  كلغ

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا