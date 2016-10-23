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  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur Pro مكواة بالبخار

    GC4881/20

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Pro مكواة بالبخار

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    القضاء بسرعة على التجاعيد بواسطة البخار القوي

    • 2800 واط
    • 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 210 غ
    • قاعدة مكواة T-ionicGlide
    • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    قوة 2800 واط لعملية إحماء سريعة ولأفضل أداء.

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

    مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

    يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.

    T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

    T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

    إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير جدًا سعة 350 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير جدًا سعة 350 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 ملل، ما يتيح لك كيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.

    حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

    حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

    تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

    سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

    سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

    يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.

    تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

    تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

    تعزيز بخار يصل إلى 210 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.

    رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

    رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      350  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      مقبض ناعم
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2.5  m
      منع التقطير
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      T-ionicGlide

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2800  W
      بخار كثيف
      210  g
      بخار مستمر
      50  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      وضع توفير الطاقة
      نعم
      توفير استهلاك الطاقة*
      20  %
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      • حاوية كلس مضمنة
      • تنظيف ذاتي
      • إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.5  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      34,1*30*36  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      16*32*14  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1.75  kg

    Badge-D2C

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