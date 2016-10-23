يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.