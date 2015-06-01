GC4924/20
أسرع مكواة بخارية من Philips*
بات بإمكانك كيّ أي قطعة ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الكشمير بأمان وبتمريرة واحدة وبترتيب عشوائي من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. تقدّم لك PerfectCare Azur نتائج مثالية من دون خطر التعرض ملابسك للحرق أو التسبب بلمعانها. أصبح الكيّ الآن أسهل وأسرع.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.
آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.
2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي على كافة الملابس القابلة للكي.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
صُممت مكواة PerfectCare Azur لاستخدامها مع ماء الحنفية. إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس: هو مزيج ذكي بين أقراص القضاء على الكلس ونظام التنظيف الذاتي لتخفيض بناء الطبقات الكلسية. للاستمتاع بنتائج كي أفضل، ننصح باستخدام مياه خالية من المعادن. فهذا سيضمن تدفقًا ثابتًا للبخار من المكواة.
إن T-ionicGlide هي قاعدة المكواة الفضلى من Philips. فهي تقدم معيارًا جديدًا في مجال سهولة الانزلاق والمقاومة للخدوش للمكاوي المزوّدة بتقنية OptimalTemp. بالإضافة إلى ذلك، سيضمن الطلاء الجديد الحائز براءة اختراع الحصول على نتائج مثالية. من جهة أخرى، يضمن التصميم الدقيق والفتحات توزيع البخار بشكل متساوٍ لإزالة التجاعيد بسهولة تامة بواسطة المكواة البخارية.
تتوقف المكواة عن التشغيل تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة. إذا تركتها على الكعب، ستتوقف عن التشغيل في غضون 3 دقائق، أما عند تركها على قاعدة المكواة فستستغرق دقيقتين قبل التوقف عن التشغيل.
أحدث ثورة في عالم الكيّ، فهي توفّر المزيج المثالي من البخار ودرجة الحرارة، وهي مصممة لتضمن لك عملية كيّ سريعة ونتائج رائعة على التجاعيد الصعبة، من دون الحاجة إلى ضبط أي إعداد، كما تتميّز بأنها آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ. تشكّل المزيج المثالي بين درجة الحرارة وقوة البخار بفضل: 1) معالج التحكم الذكي الذي يعيّن درجة الحرارة المناسبة 2) تقنية HeatFlow التي تضمن توازنًا متساويًا بين مستوى البخار ودرجة الحرارة.
سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.
يشير مؤشر استجابة الضوء الذكي على حالة المكواة في أي وقت.
التحكّم بالترسبات الكلسية
الملحقات
المواصفات الفنية
سهل الاستخدام
عملية كيّ مريحة
الاستدامة
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية
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