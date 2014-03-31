من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

تضمن تقنية OptimalTEMP المبتكرة من Philips عدم التسبب بحرق أي من أنواع الأقمشة القابلة للكيّ. وأثناء عملية الكيّ، لا داعي لإعادة المكواة إلى مسندها القاعدي، بل يمكنك بكل بساطة ترك قاعدة المكواة الساخنة مباشرة على الملابس أو غطاء لوح الكيّ القطني. لن يلحق ذلك أي ضرر بأي من الملابس القابلة للكيّ، ولا باللوح. ومن شأنه أيضًا أن يجعل الكيّ أسهل ويخفف الجهود على المعصم.