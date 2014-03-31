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  • عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    PerfectCare Aqua Silence مكواة مولدة للبخار

    GC8650/80

    عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة.

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    PerfectCare Aqua Silence مكواة مولدة للبخار

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    عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا

    ما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة

    • ضغط لغاية 6,2 بار
    • تعزيز بخار لغاية 330 غ
    • قفل للحمل الآمن
    • خزان مياه ثابت سعة 2,5 لتر
    تقنية البخار الصامت: بخار قوي بأدنى مستوى من الضجيج

    تقنية البخار الصامت: بخار قوي بأدنى مستوى من الضجيج

    استمتع بالكيّ مع وجود العائلة أو أثناء مشاهدة التلفزيون بدون الانزعاج الناجم عن صوت البخار. توفّر تقنية البخار الصامت بخارًا صامتًا وقويًا في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد المكواة المولّدة للبخار بفلاتر كاتمة لصوت البخار لتخفيض صوت البخار، ونظام أساسي يمتص الصوت لتقليل صوت المضخة الموجودة في القاعدة.

    كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة

    كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة

    بات بإمكانك كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، نضمن عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ. نقدّم إليك التقنية الثورية مع 1) معالج التحكم الذكي المتقدم للتحكم بدقة بدرجة حرارة قاعدة المكواة. فما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة 2) حجرة البخار الإعصاري القوي التي تزوّدك ببخار قوي ومستمر لتسهيل عملية الكيّ وتسريعها.

    إزالة الترسبات من الجهاز بفعالية وتنظيفه بسهولة لإطالة فترة استهلاكه

    إزالة الترسبات من الجهاز بفعالية وتنظيفه بسهولة لإطالة فترة استهلاكه

    أداء بخار يدوم لفترة طويلة جدًا: تعتبر وظيفة Easy De-Calc الحصرية من Philips الطريقة المثالية للتخلص من الترسبات الكلسية وإطالة فترة استهلاك المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف. عندما يكون الجهاز باردًا فقط، ما عليك سوى فتح مفتاح Easy De-Calc وجمع المياه الوسخة والطبقة الكلسية في كوب.

    توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

    توفير استهلاك الطاقة بفضل وضع ECO

    يمكنك توفير استهلاك الطاقة من دون المساومة على نتائج الكيّ من خلال استخدام وضع ECO الذي يستهلك كمية بخار أقل.

    يمكن استخدام مياه الحنفية وإعادة التعبئة في أي وقت أثناء الكيّ

    يمكن استخدام مياه الحنفية وإعادة التعبئة في أي وقت أثناء الكيّ

    تم تصميم المكواة المولّدة للبخار لاستخدام مياه الحنفية. فأثناء الكيّ وعند نفاد المياه من خزان المياه، يمكنك إعادة تعبئته بسهولة من دون الانتظار أو إيقاف تشغيل جهازك.

    قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

    قم بتثبيت المكواة بأمان على مسند القاعدة

    تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.

    من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

    من الآمن ترك قاعدة المكواة الساخنة على لوح الكيّ

    تضمن تقنية OptimalTEMP المبتكرة من Philips عدم التسبب بحرق أي من أنواع الأقمشة القابلة للكيّ. وأثناء عملية الكيّ، لا داعي لإعادة المكواة إلى مسندها القاعدي، بل يمكنك بكل بساطة ترك قاعدة المكواة الساخنة مباشرة على الملابس أو غطاء لوح الكيّ القطني. لن يلحق ذلك أي ضرر بأي من الملابس القابلة للكيّ، ولا باللوح. ومن شأنه أيضًا أن يجعل الكيّ أسهل ويخفف الجهود على المعصم.

    يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لضمان راحة البال وتوفير استهلاك الطاقة

    يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا لضمان راحة البال وتوفير استهلاك الطاقة

    تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

    جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

    جاهزة لاستخدام في غضون دقيقتين مع إمكانية غير محدودة لإعادة التعبئة

    يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.

    نقدّم إليكم أفضل قاعدة مكواة منزلقة

    نقدّم إليكم أفضل قاعدة مكواة منزلقة

    قاعدة المكواة الأفضل والأكثر مقاومة للخدوش لدينا والحائزة على تصنيف 5 نجوم مع طبقة مضمنة من أوكسيد التيتانيوم

    ضغط لغاية 6,2 بار

    ضغط لغاية 6,2 بار

    كلما كانت كمية البخار أكبر، ازدادت سرعة الكيّ. يتم توليد دفق بخار مستمرّ وفعال يتغلغل في عمق الأقمشة، مما يجعل عملية الكيّ أسرع وأفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط قوة البخار لتتناسب مع احتياجاتك.

    خزان مياه كبير ومرئي بالكامل بسعة 2,5 لترات

    خزان مياه كبير ومرئي بالكامل بسعة 2,5 لترات

    يضمن خزان المياه الكبير جدًا سعة 2,5 لترات عملية كيّ تصل إلى 3 ساعات من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته، لجلسة كيّ أسرع وأسهل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية مستوى المياه من أي زاوية بفضل خزان المياه الشفاف، والتأكد من أن مستوى المياه المتبقي كافٍ لتوليد البخار بفعالية.

    المواصفات التقنية

    • التحكّم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم وماء الحنفية
      نعم
      حل لتنظيف الكلس
      سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
      تذكير لتنظيف الكلس
      نعم

    • المواصفات الفنية

      وزن المكواة + القاعدة
      4.5  kg
      وزن المكواة
      1.1  kg
      أبعاد المنتج
      36,2 x‏ 27 x‏ 26,3  cm
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهل الاستخدام

      تعبئة في أي وقت
      نعم
      وقت التسخين
      2  minute(s)
      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      آمن على كافة أنواع الأقمشة
      حتى على الحرير الناعم
      سعة خزان الماء
      2500  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      حل التخزين
      قفل للحمل الآمن
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      تخزين السلك
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      1.8  m
      طول الخرطوم
      1.7  m
      منبّه يشير إلى مستوى ماء منخفض
      نعم
      مخزن لحفظ سلك الطاقة
      مخزن لحفظ سلك الطاقة

    • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      قاعدة المكواة
      T-ionicGlide
      الطاقة
      2400  W
      مسند آمن
      نعم
      الضغط
      ضغط لغاية 6,2 بار
      تقنية البخار الصامت
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      تعزيز البخار
      330  g
      فتحة البخار
      نعم

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    الجوائز

    • في فئة المكواة المولدة للبخار المضغوط غير المحدود
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