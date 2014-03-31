GC8650/80
عملية كيّ سريعة وهادئة جدًا
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بالكيّ مع وجود العائلة أو أثناء مشاهدة التلفزيون بدون الانزعاج الناجم عن صوت البخار. توفّر تقنية البخار الصامت بخارًا صامتًا وقويًا في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تزويد المكواة المولّدة للبخار بفلاتر كاتمة لصوت البخار لتخفيض صوت البخار، ونظام أساسي يمتص الصوت لتقليل صوت المضخة الموجودة في القاعدة.
بات بإمكانك كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، نضمن عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ. نقدّم إليك التقنية الثورية مع 1) معالج التحكم الذكي المتقدم للتحكم بدقة بدرجة حرارة قاعدة المكواة. فما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة 2) حجرة البخار الإعصاري القوي التي تزوّدك ببخار قوي ومستمر لتسهيل عملية الكيّ وتسريعها.
أداء بخار يدوم لفترة طويلة جدًا: تعتبر وظيفة Easy De-Calc الحصرية من Philips الطريقة المثالية للتخلص من الترسبات الكلسية وإطالة فترة استهلاك المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف. عندما يكون الجهاز باردًا فقط، ما عليك سوى فتح مفتاح Easy De-Calc وجمع المياه الوسخة والطبقة الكلسية في كوب.
يمكنك توفير استهلاك الطاقة من دون المساومة على نتائج الكيّ من خلال استخدام وضع ECO الذي يستهلك كمية بخار أقل.
تم تصميم المكواة المولّدة للبخار لاستخدام مياه الحنفية. فأثناء الكيّ وعند نفاد المياه من خزان المياه، يمكنك إعادة تعبئته بسهولة من دون الانتظار أو إيقاف تشغيل جهازك.
تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.
تضمن تقنية OptimalTEMP المبتكرة من Philips عدم التسبب بحرق أي من أنواع الأقمشة القابلة للكيّ. وأثناء عملية الكيّ، لا داعي لإعادة المكواة إلى مسندها القاعدي، بل يمكنك بكل بساطة ترك قاعدة المكواة الساخنة مباشرة على الملابس أو غطاء لوح الكيّ القطني. لن يلحق ذلك أي ضرر بأي من الملابس القابلة للكيّ، ولا باللوح. ومن شأنه أيضًا أن يجعل الكيّ أسهل ويخفف الجهود على المعصم.
تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.
يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.
قاعدة المكواة الأفضل والأكثر مقاومة للخدوش لدينا والحائزة على تصنيف 5 نجوم مع طبقة مضمنة من أوكسيد التيتانيوم
كلما كانت كمية البخار أكبر، ازدادت سرعة الكيّ. يتم توليد دفق بخار مستمرّ وفعال يتغلغل في عمق الأقمشة، مما يجعل عملية الكيّ أسرع وأفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط قوة البخار لتتناسب مع احتياجاتك.
يضمن خزان المياه الكبير جدًا سعة 2,5 لترات عملية كيّ تصل إلى 3 ساعات من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته، لجلسة كيّ أسرع وأسهل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك رؤية مستوى المياه من أي زاوية بفضل خزان المياه الشفاف، والتأكد من أن مستوى المياه المتبقي كافٍ لتوليد البخار بفعالية.
التحكّم بالترسبات الكلسية
المواصفات الفنية
سهل الاستخدام
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية
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