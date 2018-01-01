تقنية Trim-n-Flow لعملية قص متواصلة

تم تصميم أداة قص الشعر من Philips بمشط جديد ومبتكر لمنع الشعر من أن يعلق، فتتمكن من قص شعرك، من البداية حتى النهاية، من دون توقّف.