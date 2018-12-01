HD2394/91
أصبح تحضير خبز البانيني بغاية السهولة
بات بإمكانك تحضير سندويشات محمصة بشكل مثالي ووجبات خفيفة في أي وقت بفضل آلة تحميص السندويشات هذه التي تتميز بدرجة حرارة عالية وقوة قصوى والمزوّدة بألواح لخبز البانيني متعددة الاستخدامات. تعدّ هذه الآلة الأسهل في الاستخدام بفضل نظام القفل السهل والأسهل في التخزين مع خيار التخزين الصغير والعمودي.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ما عليك سوى الضغط لأسفل لإغلاق ألة تحميص السندويشات وقفلها بأمان.
طلاء خاص مانع للالتصاق لتسهيل عملية التنظيف
علبة للتخزين صغيرة الحجم وتوفر المساحة
إمكانية لف السلك لتخزينه بترتيب.
مقبض عازل للحرارة لاستخدام آمن أثناء التحميص.
طاقة عالية لتسخين آلة تحميص السندويشات بسرعة.
ألواح لتحميص خبز البانيني متعددة الاستخدامات لتناسب كل أنواع السندويشات والوجبات الخفيفة.
يشير بوضوح إلى أنه يتم تسخين السندويشات وأنها أصبحت جاهزة.
لضمان عدم إزاحة المنتج أثناء الاستخدام.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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