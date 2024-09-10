HD6301/90
أطباق مشوية لذيذة وسهلة.
استمتع بطعم الشوي من دون عناء. تمنحك الألواح سهلة التنظيف القابلة للإزالة وسريعة التسخين تجربة شوي من دون عناء.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألواح مانعة للالتصاق وصينية شحوم يمكن إزالتها بسهولة، ما يجعل التنظيف سهلاً.
طاقة 2200 واط لتسخين ألواح الشواية بسرعة والحفاظ على حرارة دقيقة وثابتة لتحقيق نتائج مثالية.
اضبط درجة الحرارة المثالية في كل مرة لطهي السندويتشات واللحوم والخضراوات بالطريقة التي تحبها.
اضبط ارتفاع لوح الشواية العلوي بسهولة ليتناسب مع الأطعمة السميكة أو السندويتشات المفتوحة.
مساحة الشوي الكبيرة تستوعب كل ما تعده، سواء كنت تطبخ لشخص واحد أو أكثر.
مهما كنت تطهو، أصبح الشوي والتنظيف سهلاً جدًا بفضل ألواح الشوي المانعة للالتصاق والقابلة للإزالة.
اقلب جهاز ضغط السندويتشات وافتحه بزاوية 180 درجة لشوي اللحوم والخضراوات على الجانبين في وقت واحد.
أذِب الدهون وجمِّعها في صينية التقطير القابلة للفك لسهولة التنظيف.
أغلق المقبض واقفله لحمل الشواية وتخزينها بأمان.
بلد المنشأ
المواد
المواصفات التقنية
التصميم
الخدمة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.