قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة شهية بالتقطير وسهلة التحضير
تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة. إكتشف كلّ المميزات
املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.
تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.
يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.
يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.
يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.
يستوعب إبريق آلة تحضير القهوة هذه 1.3 لترًا من القهوة، ما يكفي لتعبئة 10 إلى 15 فنجانًا حسب حجم الفنجان.
التصميم
تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
الملحقات