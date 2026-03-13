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Daily Collection آلة تحضير القهوة
تم إيقافه
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HD7446/00
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
تمتّع بقهوة نقية ولذيذة باستخدام آلة تحضير القهوة الموثوق بها هذه من Philips والمميزة بتصميمها الصغير والذكي الذي يتيح تخزينها بسهولة.
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