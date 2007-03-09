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  • قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر

    Café Gaia آلة تحضير القهوة بالتقطير، إبريق حراري

    HD7546/20

    قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر

    توفّر لك آلة تحضير القهوة Café Gaia جودة ممتازة بتصميم مبتكر. يحافظ الإبريق الحراري على النكهة الكاملة ودرجة الحرارة لأكثر من ساعتين*.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Café Gaia آلة تحضير القهوة بالتقطير، إبريق حراري

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    قهوة لذيذة وساخنة بتصميم مبتكر

    إبريق حراري لقهوة ساخنة لأكثر من ساعتين*

    • مع إبريق حراري
    • أسود/فضي
    • سعة 1,2 لتر
    • من 2 إلى 15 كوب
    • إيقاف تشغيل تلقائي
    إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ مؤلف من طبقتَين للحفاظ على الحرارة

    إبريق حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ مؤلف من طبقتَين للحفاظ على الحرارة

    يحافظ هذا الإبريق الحراري المتميز والمصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والكسر على النكهة الكاملة وعلى درجة الحرارة لأكثر من ساعتَين. وبفضل تصميمه المؤلف من طبقتَين، تكون درجة حرارة القهوة 65 درجة مئوية على الأقل بعد ساعتَين من تحضيرها.

    قفل ذكي للإبريق الحراري للحفاظ على النكهة

    قفل ذكي للإبريق الحراري للحفاظ على النكهة

    يأتي الإبريق الحراري مزودًا بقفل ذكي يمكن تشغيله بسهولة. يضمن هذا القفل الحفاظ بشكل كامل على النكهة ودرجة الحرارة عند فصله عن آلة تحضير القهوة.

    نكهة قهوة غنية بفضل المياه المتدفقة

    نكهة قهوة غنية بفضل المياه المتدفقة

    بفضل المياه المتدفقة والمنسكبة على طبقة القهوة، سيتم استخراج أروع النكهات من حبوب القهوة المطحونة.

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

    تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

    حجرة تخزين للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

    حجرة تخزين للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

    يمكن تخزين الكبل الاحتياطي بسهولة كبيرة في حجرة الكبل في الجزء الخلفي من آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بشكل مناسب.

    إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

    إيقاف تشغيل مباشر وتلقائي لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان

    بعد تخمير القهوة، تتوقف آلة تحضير القهوة عن التشغيل لتوفير استهلاك الطاقة ولتوفير الأمان. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الإبريق الحراري الحفاظ على القهوة ساخنة.

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

    املأ خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      بلاستيك
      سعة خزان المياه
      1320 مل
      الكفالة
      2 عاماً

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      900-1100 واط
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50-60 هرتز
      منتج ببطارية
      لا

    • ميزة السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      22 سم
      عرض المنتج
      21,1 سم
      ارتفاع المنتج
      34,2 سم
      وزن المنتج
      1906 غ
      طول الحزمة
      26,2 سم
      عرض الحزمة
      29 سم
      ارتفاع الحزمة
      38,8 سم
      وزن الحزمة
      775 غ

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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