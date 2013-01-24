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Pure Essentials

آلة تحضير القهوة

HD7686/90
  • كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً! كما تحبها تماماً!
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Pure Essentials آلة تحضير القهوة

    HD7686/90

    كما تحبها تماماً!

    تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Pure Essentials آلة تحضير القهوة

    كما تحبها تماماً!

    تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    كما تحبها تماماً!

    تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Pure Essentials آلة تحضير القهوة

    كما تحبها تماماً!

    تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن. إكتشف كلّ المميزات

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      ميزة التحكم بالنكهة لإعداد كثافة القهوة بصورة شخصية

      • مع إبريق زجاجي
      • تم التصنيع في ألمانيا
      • أسود
      1400 واط

      1400 واط

      تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد ساعتين

      إيقاف التشغيل التلقائي بعد ساعتين

      هل نسيت إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة؟ لا داعي للقلق! سيتم إيقاف تشغيل آلة تحضير القهوة تلقائيًا بعد ساعتَين من تخمير القهوة لتوفير استهلاك الطاقة.

      خزان ماء قابل للفك لتسهيل تعبئته

      خزان ماء قابل للفك لتسهيل تعبئته

      يمكن فك خزان المياه، لتسهيل تعبئته أو تنظيفه.

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      حامل فلتر دوّار لتعبئة القهوة بسهولة

      يمكن فتح حامل الفلتر من خلال تدويره إلى الجهة الجانبية، مما يسهّل تعبئة القهوة. بالإضافة إلى ذلك، فهو قابل للفك لتنظيفه بسهولة تامة.

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      مخزن للكبل لوضع المنتج في المطبخ بسهولة

      يمكن تخزين الكبل الاحتياطي في حجرة الكبل تحت آلة تحضير القهوة. وهي تمكّنك من وضع آلة تحضير القهوة في المطبخ بطريقة جميلة.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

      اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.

      ضوء للإشارة إلى ضرورة إزالة الترسبات الكلسية

      ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • قهوة معدّة بالتقطير على طريقتك الخاصة

        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • تحضير قهوة لذيذة بواسطة الفلتر بسهولة تامة

        مؤشر مستوى الماء
        نعم
        حامل فلتر قابل للفك
        نعم
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        مفتاح طاقة مضيء
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (طول × عمق × ارتفاع)
        382 x‏ 196 x‏ 395  ملليمترًا
        سعة خزان الماء
        1.2  لتر
        وزن التغليف
        2.7  كلغ
        وزن المنتج
        2  كلغ

      • المواصفات العامّة

        سهولة التنظيف والصيانة
        قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      • المواصفات التقنية

        نوع إبريق القهوة
        إبريق زجاجي بميزة توزيع النكهة
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أنواع القهوة المعتمدة
        قهوة مطحونة
        بلد المنشأ
        • صُنع في الصين
        • صمّم في هولندا
        الطاقة
        1400  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        زمن التخمير
        < 10  دقيقة (دقائق)
        السعة
        1,2لترات / 10-15 كوبًا
        طول سلك الطاقة
        88  سم

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        HD 7686/90 أسود/فولاذ لا يصدأ/ مشحات حمراء

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق زجاحي
        إبريق
        HD7985 (أبيض)، HD7986 (أسود)

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