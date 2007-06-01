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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90

تم إيقافه

Pure Essentialsآلة تحضير القهوة

HD7686/90

كما تحبها تماماً!

تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن.

عرض جميع المزايا

ميزة التحكم بالنكهة لإعداد كثافة القهوة بصورة شخصية

كما تحبها تماماً!

  • مع إبريق زجاجي

  • تم التصنيع في ألمانيا

  • أسود

1400 واط

1400 واط

تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.

تحديد الكثافة لضبط كثافة القهوة

اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.

ضوء للإشارة إلى ضرورة إزالة الترسبات الكلسية

ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.