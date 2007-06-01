كما تحبها تماماً!

تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن.