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تم إيقافه
HD7686/90
كما تحبها تماماً!
تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن.
مع إبريق زجاجي
تم التصنيع في ألمانيا
أسود
تتميّز آلة تحضير القهوة من Philips بمضخة عالية السرعة، لتحضير القهوة بسرعة أكبر وبنكهة مثالية.
اضبط كثافة القهوة من قهوة خفيفة أو متوسطة أو كثيفة جدًا.
ستذكّرك آلة تحضير القهوة من Philips عندما يحين وقت إزالة الترسبات الكلسية من الجهاز. تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام الحصول على أفضل مذاق لقهوتك وتحمي الجهاز من الترسبات الكلسية الناتجة من مياه الحنفية.
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