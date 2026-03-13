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Pure Essentials آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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Pure Essentialsآلة تحضير القهوة

HD7686/90

Pure Essentials آلة تحضير القهوة

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

User Manual Philips Pure Essentials Coffee maker

  • PDF ملف, 6 MB
  • 13 March 2026

تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن.

  • PDF ملف
  • 29 June 2026

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