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Pure Essentials آلة تحضير القهوة
تم إيقافه
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HD7686/90
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User Manual Philips Pure Essentials Coffee maker
تجمع آلة تحضير القهوة المتطورة هذه من Philips بين جودة النكهة الرائعة والتصميم المتميّز. تسمح لك ميزة التحكّم بالكثافة بتخمير القهوة المعدّة بالتقطير بحسب تفضيلاتك الشخصية، وذلك بفضل مقياس القهوة المضمّن.
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