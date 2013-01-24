ستحصل دومًا على مذاق القهوة القوي المناسب في كوبك، مهما كان نوع حبوب البن التي تستخدمها

إن Gusto Perfetto هي تقنية تعليم ذاتي تتعقّب باستمرار نوع حبوب البن التي تستخدمها لإعداد مشروباتك. وفي حال لاحظت أي تغيير في نوع البن الذي تستخدمه، فهي تقوم بضبط الكمية تلقائيًا في حجرة التخمير لتضمن النتيجة نفسها مع كل كوب وفي كل مرة