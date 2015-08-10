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  • تصميم أنيق ومتانة عالية
  • تصميم أنيق ومتانة عالية
  • تصميم أنيق ومتانة عالية
  • تصميم أنيق ومتانة عالية

تم إيقافه

Daily Collectionالغلاية

HD9334/12

1 جائزة

تصميم أنيق ومتانة عالية

تسمح لك هذه الغلاية ذات التصميم الذكي بمعرفة كمية المياه من أي زاوية، مع تصفية الترسبات الكلسية بفعالية بفضل الفلتر الشبكي الصغير. إن هذه الغلاية موثوق بها وفعالة وتدوم لفترة طويلة!

عرض جميع المزايا

يساعدك التصميم الشفاف في غلي السوائل التي تريدها

تصميم أنيق ومتانة عالية

  • 1.5 لتر

  • 2200 واط

  • بلاستيك

مؤشر سهل لمستوى المياه يمكن رؤيته من زاوية 360 درجة

مؤشر سهل لمستوى المياه يمكن رؤيته من زاوية 360 درجة

تسهل قراءة مؤشر مستوى المياه من كل الزوايا بفضل الهيكل الشفاف. بالإضافة إلى ذلك، تشير الشرائط الأنيقة إلى كمية المياه والأكواب أيضًا بطريقة ذكية.

قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة

قاعدة بدون أسلاك تدور 360 درجة لحملها ووضعها في المكان المطلوب بسهولة.

لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_AWARD-612378

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