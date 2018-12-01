المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً
  • شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً

تم إيقافه

Avance Collectionالغلاية

HD9342/02

شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً

تتميز الغلاية الزجاجية الأولى من Philips والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمتانتها وجودتها العالية التي تجعلها تدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك مؤشر السعة المقسّم حسب الكوب بغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وبالتالي المساهمة في الحفاظ على بيئة أفضل.

عرض جميع المزايا

شديد المتانة، زجاج يدوم طويلاً

  • سعة 1,5 لترات وقوة 2200 واط

  • زجاج SCHOTT DURAN®‎

  • مؤشر مستوى الماء

  • غطاء كبس

لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

لفّاف لسلك الطاقة لسهولة التخزين

يمكن لف سلك الطاقة حول القاعدة بحيث يسهل وضع الغلاية في المطبخ.

يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

يشير الضوء الدليلي إلى تشغيل الغلاية

ضوء أنيق مضمّن في مفتاح التشغيل/الإيقاف يشير إلى تشغيل الغلاية.

أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

أداة تسخين مسطّحة لغليان سريع وتنظيف سهل

يضمن اللولب المستتر من الفولاذ الذي لا يصدأ الغليان السريع والتنظيف السهل.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.