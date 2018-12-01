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  • صُمِّم ليدوم طويلاً صُمِّم ليدوم طويلاً صُمِّم ليدوم طويلاً

    مجموعة الاستخدام اليومي غلاية معدنية، غطاء نابض، مؤشر ضوئي

    HD9350/92

    صُمِّم ليدوم طويلاً

    غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، للاستخدام اليومي الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تمتعت بهما على مدار 60 سنة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي غلاية معدنية، غطاء نابض، مؤشر ضوئي

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    صُمِّم ليدوم طويلاً

    لاستخدام يومي موثوق به لفترة طويلة

    • معدن
    • غطاء كبس
    • مؤشر الضوء
    • 1,7 لترات
    فلتر شبكي صغير يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة

    فلتر شبكي صغير يلتقط جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة

    يلتقط فلتر شبكي صغير موجود على القمع وقابل للفك جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة التي يصل حجمها إلى 200 ميكرون لضمان الحصول على كوب نقي.

    لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

    لولب تسخين مستوٍ للغليان السريع

    تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

    نظام أمان متعدد للحماية من الغليان حتى الجفاف

    نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.

    يشير الضوء الدليلي إلى أن الغلاية قيد التشغيل

    يشير الضوء الدليلي إلى أن الغلاية قيد التشغيل

    ضوء مؤشر أنيق ومضمّن في مفتاح الطاقة، يضيء للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تسهل قراءة مستوى المياه بفضل مؤشر يقع تحت المقبض.

    غطاء كبس مع فتحة عريضة للتنظيف

    غطاء كبس مع فتحة عريضة للتنظيف

    يفتح الغطاء بكبسة زر بسلاسة عند كبس الزر لتفادي التعرض للبخار. وتسهّل الفتحة العريضة عملية التنظيف.

    تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

    تسهل إعادة التعبئة عبر الغطاء أو القمع

    يمكن ملء الغلاية عبر القمع أو عبر فتح غطاء الكبس.

    غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

    غلاية من دون أسلاك مع قاعدة تدور 360 درجة

    تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.

    لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

    لفاف سلك لضبط وتخزين أكثر سهولة

    يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.

    وفّر ما يصل إلى 66% من الطاقة مع مؤشرات الكوب

    وفّر ما يصل إلى 66% من الطاقة مع مؤشرات الكوب

    تضمن مؤشرات مستوى الماء المفيدة، بما في ذلك مؤشر الكوب الواحد، أن تغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وتوفير كل من الطاقة (كوب واحد من الماء مقاس 250 مل مقابل لتر واحد) والماء والمساعدة في المساهمة ببيئة أفضل.

    مادة متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304)

    أجزاء معدنية متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) لضمان الحصول على كوب ماء آمن ونظيف.

    وحدة التحكم من Strix

    توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      معدن
      سعة خزان المياه
      1,7 لتر
      الكفالة
      سنتان

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1850-2200 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      منتج ببطارية
      كلا

    • ميزة السلامة

      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      15 سم
      عرض المنتج
      22 سم
      ارتفاع المنتج
      25 سم
      وزن المنتج
      973 غ
      طول الحزمة
      19,6 سم
      عرض الحزمة
      22,6 سم
      ارتفاع الحزمة
      24,2 سم
      وزن الحزمة
      355,5 غ

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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