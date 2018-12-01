سطح مثقوب لتدفق هواء مثالي لتقنية Rapid Air أثناء الشوي

اكتشف طريقة الشوي الجديدة لطعامك بفضل السطح الفريد من نوعه لوعاء الشوي لجهاز Airfryer هذا. فبفضل تقنية Rapid Air، يتم طهو طعامك بطريقة صحية أكثر، نظرًا إلى إمكانية الطهو بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصفية الدهون الزائدة بسهولة أثناء الشوي، بفضل السطح المثقوب.