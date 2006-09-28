HP3616
للتخلص من آلام العضلات
مصباح بالأشعة تحت الحمراء لتوفير شعور عميق ومركّز بالدفءإكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم إثبات قدرة ضوء الأشعة تحت الحمراء على التخفيف من الآلام والأوجاع الناتجة من تشنّج العضلات وتصلّب المفاصل. إذ يدخل الدفء المريح المنبعث من ضوء الأشعة تحت الحمراء في عمق البشرة، ويضاعف الدورة الدموية ويدفئ العضلات. ومع تسكين العضلات، تبدأ هذه الأخيرة بالانحلال والاسترخاء تلقائيًا. يجعل الدفء أيضًا الأنسجة أكثر ليونة، مما يخفف من التصلّب ويجعل المفاصل أكثر مرونة.
يمكن تثبيت المصباح بالأشعة تحت الحمراء بسهولة باتجاه 40 درجة إلى الوراء.
مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل سهل الاستخدام على الجهة الخلفية من مصباح الأشعة تحت الحمراء، فما من ضرورة إلى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة بعد كل علاج.
إنّ مصباح الأشعة تحت الحمراء مزوّد بحامل مخزن لسلك الطاقة على الجهة الخلفية من الجهاز. ما عليك سوى لفّ السلك حوله للتمكن من تخزينه من جديد بكل سهولة.
سهولة التخزين
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بيانات لوجيستية
السلامة
سهل الاستخدام
جهاز طبّي
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