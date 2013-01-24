تم إثبات قدرة ضوء الأشعة تحت الحمراء على التخفيف من الآلام والأوجاع الناتجة من تشنّج العضلات وتصلّب المفاصل. إذ يدخل الدفء المريح المنبعث من ضوء الأشعة تحت الحمراء في عمق البشرة، ويضاعف الدورة الدموية ويدفئ العضلات. ومع تسكين العضلات، تبدأ هذه الأخيرة بالانحلال والاسترخاء تلقائيًا. يجعل الدفء أيضًا الأنسجة أكثر ليونة، مما يخفف من التصلّب ويجعل المفاصل أكثر مرونة.
تم تحسين مصباح الأشعة تحت الحمراء من Philips إلى أقصى حدّ للتخفيف من الآلام في مناطق تبلغ مساحتها 20 × 30 سم، على سبيل المثال الكتف أو الكوع أو ربلة الساق أو الرقبة. وتساعد الحلقات المركزية في تركيز حزمة الأشعة على منطقة محددة.
يمكن تثبيت المصباح بالأشعة تحت الحمراء بسهولة باتجاه 40 درجة إلى الوراء.
مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل سهل الاستخدام على الجهة الخلفية من مصباح الأشعة تحت الحمراء، فما من ضرورة إلى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة بعد كل علاج.
إنّ مصباح الأشعة تحت الحمراء مزوّد بحامل مخزن لسلك الطاقة على الجهة الخلفية من الجهاز. ما عليك سوى لفّ السلك حوله للتمكن من تخزينه من جديد بكل سهولة.
سهولة الاستخدام
تخزين سهل
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
بيانات لوجيستية
أمان
جهاز طبّي