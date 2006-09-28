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  • للتخلص من آلام العضلات للتخلص من آلام العضلات للتخلص من آلام العضلات

    مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

    HP3616

    للتخلص من آلام العضلات

    مصباح بالأشعة تحت الحمراء لتوفير شعور عميق ومركّز بالدفء

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

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    للتخلص من آلام العضلات

    شعور عميق ومركّز بالدفء بفعل الأشعة تحت الحمراء

    • 150 واط
    دفء أشعة تحت الحمراء عميقة الاختراق

    دفء أشعة تحت الحمراء عميقة الاختراق

    تم إثبات قدرة ضوء الأشعة تحت الحمراء على التخفيف من الآلام والأوجاع الناتجة من تشنّج العضلات وتصلّب المفاصل. إذ يدخل الدفء المريح المنبعث من ضوء الأشعة تحت الحمراء في عمق البشرة، ويضاعف الدورة الدموية ويدفئ العضلات. ومع تسكين العضلات، تبدأ هذه الأخيرة بالانحلال والاسترخاء تلقائيًا. يجعل الدفء أيضًا الأنسجة أكثر ليونة، مما يخفف من التصلّب ويجعل المفاصل أكثر مرونة.

    زاوية قابلة للضبط

    زاوية قابلة للضبط

    يمكن تثبيت المصباح بالأشعة تحت الحمراء بسهولة باتجاه 40 درجة إلى الوراء.

    مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

    مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

    مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل سهل الاستخدام على الجهة الخلفية من مصباح الأشعة تحت الحمراء، فما من ضرورة إلى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة بعد كل علاج.

    مخزن لسلك الطاقة

    مخزن لسلك الطاقة

    إنّ مصباح الأشعة تحت الحمراء مزوّد بحامل مخزن لسلك الطاقة على الجهة الخلفية من الجهاز. ما عليك سوى لفّ السلك حوله للتمكن من تخزينه من جديد بكل سهولة.

    المواصفات التقنية

    • سهولة التخزين

      Cord storage
      Yes

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220‏/230 أو 240‏/250 فولت  فولت
      طول سلك الطاقة
      180  أمتار
      الطاقة
      150  واط
      التردد
      50  هرتز
      العزل
      مستوى II (عزل مزدوج)
      نوع المصابيح
      PAR 38E‏، 150 واط + حلقات موشورية لمزيد من التركيز
      Lifetime of lamp
      750 فترة من 10 دقائق

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1  كلغ
      أبعاد المنتج
      22,0×13,0×18,5 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
      أبعاد الصندوق A
      24,0×28,8×62,4 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
      وزن العلبة من النوع F
      1  كلغ
      عدد صناديق F في صندوق A
      6  قطعة
      وزن الصندوق A
      6.4  كلغ
      الكمية على لوح Euro
      192  قطعة
      أبعاد الصندوق F
      22,5×14,0×20,4 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم

    • بيانات لوجيستية

      رمز CTV
      884361601000
      بلد المنشأ
      ألمانيا

    • السلامة

      IEC certified
      يتوافق مع معيار IEC 60335

    • سهل الاستخدام

      Adjustability
      من 0 إلى 40 درجة (إلى الوراء)
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم

    • جهاز طبّي

      التوجيه الخاص بالأجهزة الطبية
      • ‎2007/47/EC
      • التوجيه الخاص بالأجهزة الطبية 93/42/EEC

    Badge-D2C

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