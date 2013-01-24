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مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

HP3616
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  • للتخلص من آلام العضلات للتخلص من آلام العضلات للتخلص من آلام العضلات
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    مصباح الأشعة تحت الحمراء InfraPhil

    HP3616
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      للتخلص من آلام العضلات

      شعور عميق ومركّز بالدفء بفعل الأشعة تحت الحمراء

      • 150 واط
      دفء أشعة تحت الحمراء عميقة الاختراق

      دفء أشعة تحت الحمراء عميقة الاختراق

      تم إثبات قدرة ضوء الأشعة تحت الحمراء على التخفيف من الآلام والأوجاع الناتجة من تشنّج العضلات وتصلّب المفاصل. إذ يدخل الدفء المريح المنبعث من ضوء الأشعة تحت الحمراء في عمق البشرة، ويضاعف الدورة الدموية ويدفئ العضلات. ومع تسكين العضلات، تبدأ هذه الأخيرة بالانحلال والاسترخاء تلقائيًا. يجعل الدفء أيضًا الأنسجة أكثر ليونة، مما يخفف من التصلّب ويجعل المفاصل أكثر مرونة.

      مصباح الأشعة تحت الحمراء مع تركيز شديد بقوة 150 واط

      مصباح الأشعة تحت الحمراء مع تركيز شديد بقوة 150 واط

      تم تحسين مصباح الأشعة تحت الحمراء من Philips إلى أقصى حدّ للتخفيف من الآلام في مناطق تبلغ مساحتها 20 × 30 سم، على سبيل المثال الكتف أو الكوع أو ربلة الساق أو الرقبة. وتساعد الحلقات المركزية في تركيز حزمة الأشعة على منطقة محددة.

      زاوية قابلة للضبط

      زاوية قابلة للضبط

      يمكن تثبيت المصباح بالأشعة تحت الحمراء بسهولة باتجاه 40 درجة إلى الوراء.

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

      مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل سهل الاستخدام على الجهة الخلفية من مصباح الأشعة تحت الحمراء، فما من ضرورة إلى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة بعد كل علاج.

      مخزن لسلك الطاقة

      مخزن لسلك الطاقة

      إنّ مصباح الأشعة تحت الحمراء مزوّد بحامل مخزن لسلك الطاقة على الجهة الخلفية من الجهاز. ما عليك سوى لفّ السلك حوله للتمكن من تخزينه من جديد بكل سهولة.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        قابلية الضبط
        من 0 إلى 40 درجة (إلى الوراء)
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        نعم

      • تخزين سهل

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        150  واط
        فولتية
        220‏/230 أو 240‏/250 فولت  فولت
        التردد
        50  هرتز
        طول سلك الطاقة
        180  سم
        العزل
        مستوى II (عزل مزدوج)
        نوع المصابيح
        PAR 38E‏، 150 واط + حلقات موشورية لمزيد من التركيز
        عمر المصباح
        750 فترة من 10 دقائق

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج
        22,0×13,0×18,5 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
        وزن المنتج
        1  كلغ
        أبعاد الصندوق F
        22,5×14,0×20,4 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
        وزن العلبة من النوع F
        1  كلغ
        عدد صناديق F في صندوق A
        6  قطعة
        أبعاد الصندوق A
        24,0×28,8×62,4 (العرض×الارتفاع×العمق)  سم
        وزن الصندوق A
        6.4  كلغ
        الكمية على لوح Euro
        192  قطعة

      • بيانات لوجيستية

        رمز CTV
        884361601000
        بلد المنشأ
        ألمانيا

      • أمان

        يعتمد معيار IEC
        يتوافق مع معيار IEC 60335

      • جهاز طبّي

        التوجيه الخاص بالأجهزة الطبية
        • ‎2007/47/EC
        • التوجيه الخاص بالأجهزة الطبية 93/42/EEC

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