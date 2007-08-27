المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • لقطة أحادية للمنتج

تم إيقافه

SalonDry 'n Straightمجفف الشعر

HP4867/00

جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا.

عرض جميع المزايا

مجفف الشعر SalonDry 'n Straight

جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

  • 1800 واط

  • مشط عائم

  • IonBoost

يلتقط مشط التسوية الشعر ويوجهه بسهولة

يتم توجيه تيار الهواء إلى المشط أثناء انزلاقه عبر الشعر لتحقيق نتائج تمليس رائعة لم يسبق لها مثيل. ويمكن استخدام المشط للتمليس الدقيق أو وضع اللمسات النهائية.

يسمح لك المشط العائم بتسوية الشعر من الجذور إلى الأطراف

يتكيف المشط المتحرك مع منحنيات فروة الرأس ويسمح لك بتمليس شعرك من الجذور إلى الأطراف.

محرك بقوة 1800 واط لنتائج مذهلة

محرك بقوة 1800 واط لنتائج مذهلة

يقدم مجفف الشعر هذا، بقوة 1800 واط، أعلى مستوى من دفق الهواء وقوة التجفيف، فيضمن نتائج رائعة كل يوم.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.