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SalonDry 'n Straight

مجفف الشعر

HP4867/00
  • جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف
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    SalonDry 'n Straight مجفف الشعر

    HP4867/00

    جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

    هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry 'n Straight مجفف الشعر

    جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

    هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات

    جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

    هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    SalonDry 'n Straight مجفف الشعر

    جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف

    هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا. إكتشف كلّ المميزات

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      مجفف الشعر SalonDry 'n Straight

      • 1800 واط
      • مشط عائم
      • IonBoost
      محرك بقوة 1800 واط لنتائج مذهلة

      محرك بقوة 1800 واط لنتائج مذهلة

      يقدم مجفف الشعر هذا، بقوة 1800 واط، أعلى مستوى من دفق الهواء وقوة التجفيف، فيضمن نتائج رائعة كل يوم.

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

      يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثف في مجفف الشعر عن طريق تركيز تدفق الهواء على منطقة معينة عبر الفتحة. ويؤدي ذلك إلى تصفيف شديد الدقة ويعتبر رائعًا لتحسين التسريحة أو وضع اللمسات الأخيرة عليها.

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      ترطيب أيوني لشعر لامع وغير مجعد

      امنحي شعركِ طاقة فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      يلتقط مشط التسوية الشعر ويوجهه بسهولة

      يتم توجيه تيار الهواء إلى المشط أثناء انزلاقه عبر الشعر لتحقيق نتائج تمليس رائعة لم يسبق لها مثيل. ويمكن استخدام المشط للتمليس الدقيق أو وضع اللمسات النهائية.

      يسمح لك المشط العائم بتسوية الشعر من الجذور إلى الأطراف

      يتكيف المشط المتحرك مع منحنيات فروة الرأس ويسمح لك بتمليس شعرك من الجذور إلى الأطراف.

      شبكة مدخل هواء قابلة للفك لتنظيف سهل

      يمكن فك شبكة مدخل الهواء للتنظيف. فكيها ونظفيها بانتظام لمنع تراكم الأوساخ.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        110-127 & 220-240  فولت
        أدوات الغطاء المعدني
        مختلف
        طول سلك الطاقة
        1,8  أمتار
        الطاقة
        1800  واط

      • اللوح

        الكمية
        1200x800
        عدد الطبقات
        6
        عدد الصناديق A في الطبقة
        6

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج الصافي مع الملحقات
        600  غ
        أبعاد الصندوق F
        270x95x305  ملليمترًا
        وزن الصندوق F (يشمل المنتج)
        745  غ
        أبعاد الصندوق A
        556x308x324  ملليمترًا
        وزن الصندوق A
        6420  غ
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      • صلاحية الخدمة

        استبدال
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        رمز 12NC
        88448670001
        صندوق EAN F
        راجع وثائق Pacdoc الخاصة ببلدك
        علبة EAN A
        راجع وثائق Pacdoc الخاصة ببلدك
        بلد المنشأ
        PRC

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