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HP4867/00
جفف الشعر وسرّحه بسهولة من الجذور إلى الأطراف
هل تريدين الحصول على تسريحة الشعر المنسدل واللامع باستخدام مجفف الشعر؟ يتميز مجفف الشعر SalonDry ‘n’ Straight بقوة تجفيف أيونية تبلغ 1800 واط، بالإضافة إلى مشط متحرك لمساعدتك في الحصول على تسريحة شعر منسدل مثالية تمامًا.
1800 واط
مشط عائم
IonBoost
يتم توجيه تيار الهواء إلى المشط أثناء انزلاقه عبر الشعر لتحقيق نتائج تمليس رائعة لم يسبق لها مثيل. ويمكن استخدام المشط للتمليس الدقيق أو وضع اللمسات النهائية.
يتكيف المشط المتحرك مع منحنيات فروة الرأس ويسمح لك بتمليس شعرك من الجذور إلى الأطراف.
يقدم مجفف الشعر هذا، بقوة 1800 واط، أعلى مستوى من دفق الهواء وقوة التجفيف، فيضمن نتائج رائعة كل يوم.