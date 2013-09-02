HP6420/00
أصبحت إزالة الشعر أسهل
استمتعي بنعومة تدوم لمدة طويلة بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا بطول 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والاستخدام السلكي. ويمكن غسل الرأس لنظافة مثالية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة لإزالة الشعر لغاية 0.5 مم من دون سحب الجلد.
تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر
نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع
الملحقات
الطاقة
الميزات
الخدمة
سهولة الاستخدام
الأداء
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