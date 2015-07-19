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  • تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    ThermoProtect Ionic مجفف الشعر

    HP8233/03

    تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    جففي شعرك بسرعة تامة مع حمايته في الوقت نفسه. يتميّز مجفف الشعر هذا بإعدادات سرعة ودرجة حرارة متعددة. وتتضمّن الميزات ThermoProtect لتجفيف سريع على درجة حرارة ثابتة، وعناية أيونية وميزة TurboBoost.

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    ThermoProtect Ionic مجفف الشعر

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    تجفيف سريع بدرجة حرارة منخفضة مع ThermoProtect

    مع ناشِر الهواء بميزة التدليك وفوهة تسريح حجم 11 مم.

    • 2200 واط
    • إعداد ThermoProtect
    • مع ناشر هواء للكثافة بميزة التدليك
    • عناية أيونية
    تصميم أنيق ونسائي يشدّد على الأداء والجودة

    تصميم أنيق ونسائي يشدّد على الأداء والجودة

    يجسّد مجفف الشعر هذا مقاربة عصرية ومتطورة في التصميم. تضفي المنحنيات الناعمة والسلسة والأبعاد المتطاولة طابعًا أنثويًا، بينما تشكّل دقة التفاصيل والمواد واللمسات النهائية العالية الجودة دليلاً على أداء المنتج الفائق.

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    إعداد الحرارة ThermoProtect

    يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

    محرك احترافي بقوة 2200 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

    محرك احترافي بقوة 2200 واط لنتائج مثالية مشابهة لصالون التجميل

    يضمن مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتصفيفه أسرع وأسهل.

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    ترطيب أيوني لشعر لامع وخالٍ من التجاعيد

    امنحي شعرك عنايةً فورية بواسطة الترطيب الأيوني. تساعد الأيونات السالبة في إزالة الشعر المتطاير وترطيب الشعر وتمليسه ليصبح أكثر لمعانًا وإشراقًا. بهذه الطريقة، تحصلين على شعرٍ مالسٍ وخالٍ من التجعّد ولامع.

    6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

    6 إعدادات مرنة للسرعة والحرارة لتحكم كامل

    يمكن ضبط السرعة والحرارة بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة تحكمًا كاملاً لتصفيف دقيق ومخصص.

    فوهة تسريح رفيعة جدًا حجم 11 مم لتسريح دقيق

    فوهة تسريح رفيعة جدًا حجم 11 مم لتسريح دقيق

    تكثّف فوهة التسريح الرفيعة جدًا تدفق الهواء من خلال فوهة بحجم 11 مم، لتسريح دقيق في مناطق معيّنة. وهي رائعة لوضع اللمسات الأخيرة على تسريحة شعرك أو لتثبيتها.

    الدفع التوربيني للحصول على تجفيف سريع جداً

    الدفع التوربيني للحصول على تجفيف سريع جداً

    يزيد زر التعزيز بسرعة قصوى تدفق الهواء لتجفيف شعرك بسرعة أكبر.

    لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات مع تدليك فروة الرأس بلطف

    لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات مع تدليك فروة الرأس بلطف

    يتميّز ناشِر الهواء غير المتناسق بتصميم غير متناسق على شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يقوم ناشِر الهواء بتوزيع تدفق الهواء عبر الشعر لتجفيفه بطريقة صحية أكثر ولمنحه كثافة وتقليل التجعيدات، بينما تساعد ميزة التدليك الإضافية على تحفيز فروة الرأس وتحسين حيوية الشعر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور، واسمحي لأسنان ناشِر الهواء المدلِّكة وغير الملساء بتعزيز كثافة شعرك وزيادة التموجات.

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

    بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها لمصففي الشعر، يوفر زر النفحة الباردة (Cool Shot) دفقاً شديداً للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وتثبيتها.

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    سلك طاقة بطول 1.8 م

    ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    حلقة للتخزين السهل والملائم

    توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.

    تجعل مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك التنظيف سهلاً وسريعًا

    تجعل مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك التنظيف سهلاً وسريعًا

    تسهل صيانة مصفاة تدفق الهواء القابلة للفك في مجفف الشعر. ما عليك سوى فكها لتنظيفها. بالإضافة إلى أن تنظيفها بانتظام سيمنع تجمّع الغبار والشعر الذي قد يؤثر على أداء التجفيف.

    المواصفات التقنية

    • الوزن والمقاييس

      مقاييس الصندوق A
      • الطول = 63 سم
      • العرض = 35 سم
      • الارتفاع = 25 سم
      وزن الصندوق A
      6,3 كجم
      مقاييس الصندوق F
      • العمق = 11 سم
      • الارتفاع = 23 سم
      • العرض = 31 سم
      حجم المنتج
      • العرض = 22 سم
      • الارتفاع = 31 سم
      • الطول = 10 سم
      وزن المنتج (من دون التغليف)
      0.6 كلغ
      وزن الصندوق F
      1 كجم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8 متر
      اللون/اللون الخارجي
      أسود لامع وأرجواني متدرج
      الطاقة
      2200  واط
      القدرة الكهربائية بالواط
      2200  واط
      التردد
      50-60  هرتز
      المحرّك
      محرّك تيار مستمر
      مادة الغطاء
      كومبيوتر شخصي

    • الميزات

      مقبض قابل للطي
      لا
      طبقة من السيراميك
      عنصر من السيراميك
      مخرج هواء
      ناشِر هواء للكثافة بميزة التدليك
      النفحة الباردة
      نعم
      فولتية مزدوجة
      لا
      حقيبة صغيرة للسفر
      لا
      حلقة التعليق
      نعم
      ترطيب أيوني
      نعم
      عدد الملحقات
      2
      فوهة / مكثّف
      فوهة تسريح رفيعة جدًا حجم 11 مم
      الدفع التوربيني
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

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