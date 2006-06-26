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  • حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة حافظ على حلاقة ناعمة

    رؤوس حلاقة

    HQ6/11

    حافظ على حلاقة ناعمة

    تجتاز كل سنة شفرات آلتك مسافة جبل إيفرست ... 49 مرة! بعد مجهود كهذا، قد تفقد أفضل المواد مستواها العالي. حافظ على أفضل أداء لآلة الحلاقة واستبدل الرؤوس مرة كل سنتين.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    رؤوس حلاقة

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    مراجعة كل شفرات بديلة لآلة الحلاقة

    حافظ على حلاقة ناعمة

    قم بتغيير رؤوس الحلاقة مرّة كل سنتين لنتائج أفضل

    • نظام الرقع والقص Lift & Cut
    • رأس واحد
    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    تقنية رفع وقص فعالة مع نظام الشفرات الثنائية

    نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    المواصفات التقنية

    • رؤوس حلاقة

      يناسب أنواع المنتجات
      • HQ6425
      • HQ6426
      • HQ6466
      • HQ6465
      • HQ6832
      • HQ6847
      • HQ6850
      • HQ6851
      • HQ6852
      • HQ6870
      • HQ6871
      • HQ6890
      • HQ6894
      • HQ7415
      • HQ7815
      • HQ7830
      • HQ7850
      • HQ7870
      • 6828XL
      • 6887XL
      • 7610X
      • 7616X
      • 7866XL
      • 7886XL
      • HQ662
      • HQ663
      • HQ664
      • HQ686
      • HQ665
      • HQ6825
      • HQ6826
      • HQ6827
      • HQ6828
      • HQ6830
      • HQ6848
      • HQ6865
      • HQ6867
      • HQ6885
      • HQ6888
      • HQ6889
      • HQ6893
      • HQ7405
      • HQ7615
      • HQ7616
      • HQ7617
      • HQ7814
      • HQ7816
      • HQ7817
      • HQ7820
      • HQ7821
      • HQ7825
      • HQ7829
      • HQ7845
      • HQ7864
      • HQ7865
      • HQ7868
      • HQ7885
      رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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    Badge-D2C

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