ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR1456/70
بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا
يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا.
300 واط
5 سرعات ووظيفة السرعة العالية
آلات خفق من الفولاذ المقاوم للصدأ
أدوات للعجين
سرعات متعددة ووظيفة السرعة القصوى للحصول على نتائج مثالية.
أداتا خفق وخفاقتا عجين من الفولاذ المقاوم للصدأ لخلاط Philips لتتمكن من الخفق/المزج والعجن وتحضير الوصفات بطريقة مثالية.
مشبك تخزين سلك للحفاظ على ترتيب مطبخك.