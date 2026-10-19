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Daily Collection خلاطات يدوية

تم إيقافه

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Daily Collectionخلاطات يدوية

HR1456/70

Daily Collection خلاطات يدوية

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

يساعدك خلاط Philips على تحضير قوالب الحلوى والفطائر وأنواع الخبز اللذيذة منزليًا. فبفضل محركه بقوة 175 واط، وسرعاته الخمسة وخفاقاته المتنوعة وخطّافات العجين فيه، بات الخلط أمرًا سهلاً ومسليًا.

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  • 19 October 2026

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