HR1832/45
أكبر كمية عصير. أقل جهد.
كل ما تتوقع الحصول عليه من عصارة، أي استخراج العصير وتنظيف بغضون دقيقة واحدة، بتصميم صغير يبلغ نصف الحجم ! *. دلّل نفسك بعصير صحي محضّر في المنزل كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل حجم هذه العصارة الذي يبلغ نصف حجم الطرازات المذكورة*، فهي تشغل مساحة محدودة. يمكنك تركها على منضدة المطبخ أو تخزينها بسهولة.
تسمح لك هذه العصارة باستخدام كوبك الخاص (أقصى ارتفاع يبلغ 12 سم). ضع الكوب مباشرةً تحت الصنبور المضمّن ويمكنك بدء عملية العصر.
يمكنك تحضير ما يصل إلى 1,5 لتر من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.
صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.
عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.
يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.
استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.
ستمنع ميزة منع التقطير العصارةَ من التقطر عند تنشيطها. يسهل تنظيف قمع منع التقطير، حيث إنه قابل للفك ومصنوع من مواد آمنة للغسل في غسالة الأطباق. فبخطوة واحدة بسيطة، يمكنك منع تقطر العصير والحفاظ على نظافة منضدة المطبخ.
لتنظيف أسهل وأسرع، يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك بأمان في غسالة الأطباق.
صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.