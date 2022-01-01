    ‎3000 Series الخلاط

    HR2041/30

    تصميم مخصص لتحسين عملية الخلط اليومية، مع قوة 450 واط وأداء الشفرات الذي تحتاج إليه لمعالجة كل المكونات وحتى لسحق الثلج. قوام سلس بأدنى مجهود ممكن وفي لمح البصر.

    نظام ProBlend الفريد

    • نظام ProBlend
    • سعة قصوى تبلغ 1,9 لترات
    • السعة الفعلية تبلغ 1 لتر
    • إعداد 1 للسرعة وزر نبضي
    • دورق بلاستيكي
    نظام ProBlend الفريد لضمان قوام سلس

    يجمع نظام ProBlend الفريد 3 تقنيات، وهو مصمم خصيصًا لضمان قوام سلس بدون كتل في 45 ثانية فقط*. يشغّل المحرك بقوة 450 واط مسار الخلط، لتوزيع كل المكونات بطريقة متساوية، فيما تتميّز الشفرة بتصميم مبتكر لزيادة مساحة القص إلى أقصى حد. أخيرًا وليس آخرًا، تم تصميم الدورق مع أضلع فريدة لتوجيه المكونات باستمرار نحو مسار الخلط.

    سحق الثلج وتحويله إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**

    استخدم نظام ProBlend والإعداد النبضي لسحق مكعبات الثلج وتحويلها إلى قطع رفيعة في 45 ثانية فقط**. مثالي مشروباتك الباردة ومشروبات الفاكهة المفضّلة ورائع للحلويات الخاصة.

    يمكنك الاختيار بين إعداد سرعة واحد + إعداد نبضي

    يمكنك تحضير مجموعة كبيرة من المشروبات وتجهيز المكونات بسرعة لوجباتك المفضّلة بفضل إعداد سرعة واحد وإعداد نبضي. يمكنك استخدامه لكل المكونات، ابتداءً من الأعشاب والتوابل والخضار، ووصولاً إلى طحن القهوة وحتى سحق الثلج لتحضير مشروب فاكهة بارد وشهي.

    دورق كبير بحجم مثالي لتلبية احتياجات عائلتك

    تحضير لغاية 5 مشروبات (بالاستناد إلى كوب بحجم 200 مل) بفضل السعة الفعالة التي تبلغ لتر واحد.***

    نزّل تطبيق HomeID لتحضير وجبات عائلتك الصحية والشهية والمفضّلة

    نزّل تطبيق HomeID واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.

    مصمم خصيصًا لمعالجة المكونات المختلفة

    تتميّز المطحنة بشفرة نجمية رباعية لعملية طحن فعالة، وهي أسرع بـ 3 مرات. تعتبر مثالية لطحن القهوة والمكسرات والأعشاب والتوابل بالقوام الناعم الذي تريده.

    بدّل إلى ملحق المفرمة عند تقطيع المكونات مثل البصل والثوم والفلفل واللحم، لتحضير وجبتك بشكل أسرع.

    مستشعر MTP لتفادي إحماء المحرك المفرط

    تم تصميم المستشعر الخاص لحماية المحرك من الحرارة (MTP) لتفادي إحماء المحرك المفرط والحماية من ظروف التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام.

    تصميم مريح ومتين لسهولة الاستخدام

    تمت دراسة التصميم بدقة ليكون مريحًا ومتينًا، وعصريًا وأنيقًا في الوقت نفسه، كما أنه يتميّز بحجم يتناسب مع كل أنواع المطابخ. يسمح شكل الدورق الإمساك به براحة تامة، ويمكّن المفتاح الدوار عملية تشغيل سهلة.

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ

    شفرات متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ لتبقى حادة وخالية من الصدأ أو البقع لمدة أطول.

    قاعدة شفط الهواء للتخلّص من الاهتزازات أثناء الاستخدام

    يتميّز الخلاط بقاعدة شفط الهواء لضمان استقرار الجهاز وعدم اهتزازه أثناء الاستخدام.

    ضمان لمدة سنتَين

    لراحة بال إضافية، يأتي الخلاط مزوّدًا بضمان لمدة سنتَين.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      للتبييض

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مفرمة
      نعم
      مطحنة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450  W
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      السعة الفعلية
      المرحلة الأولى  l

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      164‏x‏192‏x‏377  mm

    • المواصفات العامّة

      قابل للغسل في الجلاية
      نعم
      ميزات المنتج
      • تقنية Problend مع شفرة نجمية رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • المتانة: مستشعر لحماية المحرك من الحرارة
      • سهولة التنظيف: يمكن غسله في الجلاية
      • حجم الدورق: سعة قصوى تبلغ 1,9 لترات
      • حجم الدورق: سعة فعالة تبلغ لتر واحد
      • إعدادات السرعة: سرعة واحد وزر نبضي
      • سهولة التخزين: حل مضمّن لتخزين سلك الطاقة
      • بدون ارتجاج: قاعدة لشفط الهواء
      • مادة الدورق: بلاستيك
      • الملحقات: مطحنة ومفرمة
      واجهة المستخدم للسرعة
      مفتاح دوّار

    • اللون الخارجي

      مادة الهيكل
      بلاستيك
      مادة الدورق
      بلاستيك
      مادة السكاكين
      فولاذ مقاوم للصدأ

    • الخدمة

      الكفالة
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • * تم الاختبار في وضع MAX على وصفات متنوعة
    • **تم الاختبار في الوضع النبضي، مع 8 مكعبات ثلج (2,5‏x‏2,5‏x‏2,5 سم)
    • *** في حال استخدام كوب بسعة 200 مل
