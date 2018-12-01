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  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام عصير طازج وتحضير سهل للطعام عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط

    HR2106/01

    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    إن الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك بقدرة 400 واط ودورق بسعة 1,5 لترات وشفرة ProBlend4 النجمية لكي تحصل على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي خلاط

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    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    مع محرك وشفرة فائقي القوة

    • 400 واط
    • دورق زجاجي بسعة 1.5 لتر
    • مع أداة فرم مصغّرة
    • ProBlend 4
    محرك قوي بقدرة 400 واط

    محرك قوي بقدرة 400 واط

    محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.

    دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح

    دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح

    دورق زجاجي عالي الجودة يمنع الخدوش وانبعاث الروائح. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

    شفرة ProBlend4 النجمية لخلط فعّال

    شفرة ProBlend4 النجمية لخلط فعّال

    ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.

    أداة فرم مصغّرة لفرم المكونات الناعمة

    أداة فرم مصغّرة لفرم المكونات الناعمة

    استخدم ملحق أداة الفرم المصغّرة لفرم أي مكونات ناعمة كالأعشاب والفلفل الحار والبصل واللحوم.

    سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

    سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

    سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.

    إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

    إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

    اخلط بسرعات مختلفة وبدرجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

    تشغيل نبضي لخلط أفضل

    تشغيل نبضي لخلط أفضل

    يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

    مؤشر القفل لـ "جاهز للاستخدام"

    مؤشر القفل لـ "جاهز للاستخدام"

    سيعلمك مؤشر القفل البسيط الذي يسهل تمييزه بأن الجهاز معدّ للاستخدام بطريقة آمنة.

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

    ضمان لمدة سنتين

    ضمان لمدة سنتين

    مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      PP
      اللون (الألوان)
      أبيض وبيج
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة دورق الخلاط
      الزجاج العادي

    • الملحقات

      أداة فرم مصغّرة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      400  W
      الفولتية
      220-240 فولت
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      التردد
      50/60  Hz
      سعة المفرمة الصغيرة
      120  ml
      السعة القصوى للدورق
      1.5 لتر

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إعداد السرعة
      2 وزر نبضي

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