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  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام عصير طازج وتحضير سهل للطعام عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    Daily Collection خلاط

    HR2114/05

    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection خلاط

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    عصير طازج وتحضير سهل للطعام

    مع محرك وشفرة فائقي القوة

    • 400 واط
    • دورق بلاستيكي سعة 1,5 لتر
    • مع مطحنة وأداة فرم
    • شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل
    محرك قوي بقدرة 400 واط

    محرك قوي بقدرة 400 واط

    محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.

    شفرة نجمية خماسية مسننة للخلط والمزج بطريقة فعالة

    شفرة نجمية خماسية مسننة للخلط والمزج بطريقة فعالة

    ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.

    أداة فرم مصغّرة لفرم المكونات الناعمة

    أداة فرم مصغّرة لفرم المكونات الناعمة

    استخدم ملحق أداة الفرم المصغّرة لفرم أي مكونات ناعمة كالأعشاب والفلفل الحار والبصل واللحوم.

    مطحنة لطحن المكونات القاسية

    مطحنة لطحن المكونات القاسية

    استخدم المطحنة لطحن أي مكونات قاسية مثل حبوب البن والمكسّرات والفلفل الحار والفلفل المجفف.

    إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

    إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

    اخلط بسرعات مختلفة وبدرجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

    تشغيل نبضي لخلط أفضل

    تشغيل نبضي لخلط أفضل

    يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.

    مقبض مريح للإبهام

    مقبض مريح للإبهام

    إنّ المقبض الجديد مزوّد بوضعية مريحة للإبهام لتتمكن من حمل الدورق بسهولة.

    سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

    سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

    سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

    وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

    مؤشر القفل لـ "جاهز للاستخدام"

    مؤشر القفل لـ "جاهز للاستخدام"

    سيعلمك مؤشر القفل البسيط الذي يسهل تمييزه بأن الجهاز معدّ للاستخدام بطريقة آمنة.

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

    ضمان لمدة سنتين

    ضمان لمدة سنتين

    مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

    دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

    تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      PP
      اللون (الألوان)
      أبيض وبيج
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة دورق الخلاط
      SAN

    • الملحقات

      مطحنة
      نعم
      أداة فرم مصغّرة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      400  W
      الفولتية
      220-240 فولت
      طول سلك الطاقة
      0.85  m
      التردد
      50/60  Hz
      مقبس
      مقبس بثلاثة دبابيس
      السعة القصوى للدورق
      1.5 لتر

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      إعداد السرعة
      2 وزر نبضي

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