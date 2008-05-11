HR2385/00
دقيق في الوزن
ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات.
إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير استهلاك طاقة البطارية.
نسخ احتياطي للذاكرة لاستعادة قيمة آخر وزن تم قياسه.
المواصفات التقنية
التصميم
المواصفات العامّة
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