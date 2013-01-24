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ميزان المطبخ

HR2385
1 الجوائز
  • دقيق في الوزن دقيق في الوزن دقيق في الوزن
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    ميزان المطبخ

    HR2385
    1 الجوائز

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ميزان المطبخ

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ميزان المطبخ

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

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      دقيق في الوزن

      • 5 كجم
      • 1 غ

      وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات

      وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات.

      إيقاف التشغيل التلقائي للحفاظ على طاقة البطارية

      إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير استهلاك طاقة البطارية.

      نسخ احتياطي للذاكرة لعرض قيمة آخر وزن تم قياسه

      نسخ احتياطي للذاكرة لاستعادة قيمة آخر وزن تم قياسه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        نسخ احتياطي للذاكرة
        نعم
        السعة
        5 kg
        اللون
        أبيض مع مشحات خضراء
        المواد
        بلاستيك ABS
        وضوح التفاصيل
        1 g
        الطاقة
        بطارية ‎1 x 9V‏‎ W
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ
        نعم

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